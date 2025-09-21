Studie: Alkohol-Vorliebe hat evolutionäre Wurzeln – auch bei Schimpansen

Eine aktuelle Studie zeigt, dass Schimpansen regelmäßig Alkohol über reife Früchte aufnehmen. Dies unterstützt die These, dass die menschliche Vorliebe für Alkohol evolutionäre Wurzeln hat.

Alkohol ist in der Welt der Primaten keine Ausnahme, sondern eine weitverbreitete Erscheinung, die sich über Millionen von Jahren erstreckt. Eine kürzlich veröffentlichte Studie wirft neues Licht auf die evolutionären Wurzeln unserer Vorliebe für Alkohol und legt nahe, dass diese Neigung tief in unserer Vergangenheit verankert ist.

Die Forschung, die im Fachjournal 'Science Advances' publiziert wurde, konzentrierte sich auf das Verhalten von wildlebenden Schimpansen, unseren nächsten lebenden Verwandten, und ergab, dass diese beim Verzehr von reifen Früchten regelmäßig geringe Mengen Ethanol aufnehmen. Dieser Befund unterstützt die These, dass der menschliche Genuss von Alkohol ein Erbe unserer gemeinsamen evolutionären Geschichte ist. Dabei wurde der Begriff Ethanol synonym für Alkohol verwendet, also der gewöhnliche Trinkalkohol, der auch in Bier, Wein und Spirituosen enthalten ist. Die Untersuchung wurde von einem internationalen Team unter der Leitung der Biologen Aleksey Maro und Robert Dudley von der University of California in Berkeley durchgeführt. Die Forscher analysierten den Alkoholgehalt in Früchten, die von Schimpansen in Uganda und an der Elfenbeinküste konsumiert wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass reife Früchte von 20 verschiedenen Arten durchschnittlich rund 0,3 Prozent Ethanol enthielten. Da Schimpansen täglich etwa 4,5 Kilogramm Früchte zu sich nehmen, nehmen sie somit durchschnittlich rund 14 Gramm Alkohol pro Tag auf. Diese Menge entspricht in etwa der Alkoholmenge, die in einem 0,33-Liter-Bier enthalten ist. Berücksichtigt man das geringere Körpergewicht der Schimpansen, entspricht diese tägliche Aufnahme fast zwei Standardeinheiten Alkohol für einen Menschen. \Die Studie hebt hervor, dass die Schimpansen, obwohl sie täglich Alkohol konsumieren, keine offensichtlichen Anzeichen von Trunkenheit zeigten. Dies liegt daran, dass der Alkohol in kleinen Dosen über den Tag verteilt aufgenommen wird. 'Der Verzehr zieht sich über den Tag, und wir sehen keine offensichtlichen Rauschzeichen', erklärte Maro. 'Um überhaupt einen Schwips zu bekommen, müsste ein Schimpanse so viel Obst essen, dass der Magen übervoll wäre.' Die Forscher betonen, dass Alkohol in tropischen Früchten kein Zufallsprodukt ist. Wenn Früchte reifen, wird ihr Zucker durch Hefepilze vergoren, ein natürlicher Prozess, der überall in der Natur vorkommt. Daher nehmen alle, die reife Früchte konsumieren, ob Schimpanse oder Mensch, automatisch geringe Mengen Alkohol auf. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass Alkohol über Millionen von Jahren hinweg ein fester Bestandteil der Ernährung fruchtfressender Primaten war. Die gemeinsamen Vorfahren von Menschen und Schimpansen dürften ebenfalls regelmäßig vergorene Früchte gegessen haben. Diese Erkenntnisse unterstützen die sogenannte 'Drunken-Monkey-Hypothese', die besagt, dass die menschliche Vorliebe für Alkohol auf eine gemeinsame Vergangenheit mit fruchtfressenden Primaten zurückgeht. Robert Dudley, Mitautor der Studie und Professor für Integrative Biologie, formulierte diese Hypothese bereits vor rund 20 Jahren. Die aktuelle Studie liefert nun konkrete Messdaten, die diese Idee untermauern und die evolutionären Wurzeln des Alkoholkonsums beleuchten. \Zusätzlich zu den Studienergebnissen wurden ähnliche Beobachtungen in anderen Regionen gemacht. In Guinea-Bissau dokumentierten Forscher, wie Schimpansen vergorene Früchte des Afrikanischen Brotfruchtbaums teilten, die einen messbaren Alkoholgehalt aufwiesen. Darüber hinaus wurde bereits vor etwa zehn Jahren in Guinea beobachtet, dass Schimpansen vergorenen Palmsaft aus angezapften Bäumen tranken, wobei einige Tiere deutliche Rauschwirkungen zeigten. Diese zusätzlichen Beobachtungen untermauern die These, dass der Alkoholkonsum bei Primaten weit verbreitet ist und möglicherweise eine wichtige Rolle in ihrer Ernährungs- und Verhaltensgeschichte spielt. Die Forschung liefert wertvolle Einblicke in die evolutionären Grundlagen unserer eigenen Verhaltensweisen und zeigt, wie eng unsere Geschichte mit der unserer nächsten Verwandten verbunden ist. Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Erforschung von Tiermodellen, um die Ursprünge komplexer menschlicher Verhaltensmuster besser zu verstehen





