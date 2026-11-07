Studentenliste gewinnt in Serbien: Neuer Kurs nach SNS-Aus

Nach dem historischen Wahlsieg der basisdemokratischen Studentischen Liste in Serbien beginnt die Abrechnung mit der SNS. Neue Maßnahmen gegen Vetternwirtschaft und Medienmanipulation.

Die Studentische Liste (SL) hat in Serbien einen historischen Wahlerfolg erzielt und beendet damit die lange Regierungszeit der Serbischen Progressiven Partei ( SNS). Dieser politische Wandel wird nicht nur in den Parlamentssälen, sondern auch auf der Straße sichtbar. In der Hauptstadt Belgrad streichen freiwillige Helfer wie Luka Bosnić Graffiti aus Hassparole weiß an. Sie nutzen diese Aktionen, um die öffentlichen Räume von der Symbolik der abgewählten politischen Macht zu befreien.

Stadtbelebung als Symbol für den Wandel

Luka Bosnić, ein gelernter Schweißer aus Belgrad, führt diese Säuberungsarbeit am Zeleni Venac durch. Er arbeitet dabei mit Dutzenden Gleichgesinnten zusammen, um die Wände in dunklen Fußgängertunneln zu übermalen. Der jugendliche Stadterneuerer begründet seinen Einsatz damit, dass die übertünchten Graffiti nicht nur für Studenten, sondern auch für die Nachbarn und Minderheiten Serbiens beleidigend gewesen seien. Ziel sei es, Parks zu säubern und Mauern zu streichen, um die eigene Stadt zurückzuerobern. Dieser Akt der körperlichen Arbeit steht metaphorisch für den grundlegenden Wandel in der Gesellschaft.

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Bosnić betont, dass er gemeinsam mit den Studenten bereits zwei Jahre lang für Veränderung und eine bessere Zukunft gekämpft habe. Nun sehe er es als seine Pflicht an, die eingegangenen Versprechen in die Tat umzusetzen. Was die künftige Regierungsbildung betrifft, zeigt er sich entspannt. Er zuckt mit den Schultern und überlässt diese Strategiefrage der Studentischen Liste, der er sein volles Vertrauen entgegenbringt. Diese Haltung spiegelt die breitere Zustimmung wider, die die basisdemokratische Bewegung in der Bevölkerung genießt.

Der Machtwechsel und die sofortigen Konsequenzen

Der politische Umbruch in Serbien verläuft dynamisch und schnell. Als basisdemokratisch organisierte Bewegung ohne Anführer, ohne kapitalkräftigen Sponsor und ohne Unterstützung etablierter Parteien hat die SL bei der Parlamentswahl einen Erdrutschsieg errungen. Die Kandidatenschar besteht zu einem großen Teil aus unerfahrenen Politiklaien, was die Situation einzigartig macht. Die Frage, wohin das Land nach der Abwahl der SNS des autoritären Ex-Präsidenten Aleksandar Vučić steuert, steht im Mittelpunkt der nationalen Aufmerksamkeit.

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In einem Park, der einst als Zeltlager für Regierungsanhänger gedient hatte und den Belgradern ein Jahr und halb lang versperrt war, beginnt nun die neue Phase. Die SL hat zu einer improvisierten Pressekonferenz auf dem Gelände des einstigen Camps "Caciland" geladen. Unter einer mächtigen Eiche versammeln sich rund 200 Journalisten um einen Wald aus Mikrofonen. Ein Student im schwarzen Mantel erklärt, dass die Veränderungen sofort beginnen. Er ruft alle Bürger auf, jeden Versuch der Vernichtung von Akten durch das abgewählte SNS-Regime zu melden und zu verhindern.

Ein friedlicher und gesetzesmäßiger Machtwechsel wird als keine Frage des guten Willens, sondern als eine zwingende Verpflichtung gegenüber den Bürgern definiert. Die Liste derjenigen, die für ihren Rücktritt aufgefordert werden, ist lang. Dazu gehören Behördenchefs, Staatsanwälte, Richter, Polizeidirektoren und Chefredakteure. Die SL fordert den sofortigen Rücktritt wegen Missachtung ihrer Dienst- und Aufgabenpflicht. Eine empörte Kundgebung im Park fordert sogar die Verhaftung der sogenannten "Bande". Diese Forderungen werden von der justiziellen Aufarbeitung untermauert.

Justizieller Aufarbeitungseifer und Medienwandel

Die Staatsanwaltschaft Serbiens, die jahrelang als tatenlos kritisiert wurde, wirkt nach den Wahlen plötzlich sehr aktiv. Hausdurchsuchungen in Ministerien gehen mit Vorladungen und ersten Verhaftungen einher. Im Visier der Justiz stehen Geschäftsleute, Behördenchefs, Schul- und Polizeidirektoren aus dem Umfeld der SNS. Dieser frühe Ermittlungseifer zeigt, dass die neue Führungsebene bereit ist, die Strukturen des alten Regimes schnell zu durchbrechen. Nicht nur die Exekutive, auch die Justiz und die Medien zeigen Anpassungsbedarf.

Wie ausgetauscht wirken die Nachrichtensendungen des öffentlich-rechtlichen Senders RTS. Wo jahrelang fast nur der Ex-Präsident Vučić zu sehen war, erklären Direktoren nun reihenweise ihren Rücktritt. Redakteure entschuldigen sich reumütig für ihre unprofessionelle und einseitige Berichterstattung in der Vergangenheit. Dieser mediale Wandel ist ein direkter Hinweis auf die beginnende Entflechtung von Staat und parteipolitischen Interessen, die unter der Vorgängerregierung stark miteinander verwoben waren.

Ökonomische Sanktionen und die Reaktion der SNS

Die wirtschaftlichen Konsequenzen des Machtwechsels sind ebenfalls spürbar. Schwarze Limousinen mit getönten Scheiben rollen auf den Parkplatz der Belgrad Arena. Dort prangen noch immer rote Reklamebanner der nun für bankrott erklärten Alta-Bank. Die Nationalbank hat der SNS-Hausbank die Betriebslizenz entzogen, weil der Verdacht auf illegale Finanztransfers ins Ausland besteht. Dies ist ein deutliches Signal der neuen Führung, dass wirtschaftliche Integrität wiederhergestellt werden soll.

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Trotz der Niederlage hält die SNS an ihrer Macht fest. Die Wahlverlierer beschwören beim Sonderparteitag der SNS in der Arena die Hoffnung auf bessere Zeiten. Stehend und mit minutenlangen Ovationen feiern die Delegierten ihren Vormann. Dieser klagt über den "Terror" und die "Gestapo-Methoden" der Wahlsieger. Ex-Präsident Aleksandar Vučić warnt düster vor "montierten Schauprozessen". Er behauptet, gegen die SNS werde ein Krieg von innen und außen geführt. Dennoch gibt er die Botschaft aus, die Studentische Liste werde rasch zerfallen und schneller besiegt, als viele glauben.

Prognosen und die Rolle neuer Politikvertreter

Die Zukunft der Regierung unter der Führung der Studentischen Liste bleibt aufgrund der unerfahrenen Kandidatenschar eine offene Frage. Der frischgebackene Volksvertreter Jovo Bakić, ein Soziologieprofessor, stellt die Unsicherheit offen. Auf seinem Schreibtisch stapeln sich Bücher und Fachmagazine. Ob er nach seiner Wahl ins Parlament weiter lehren kann, hängt davon ab, ob er ins Kabinett berufen wird. Für die meisten der neuen Abgeordneten ist dies Neuland unter außergewöhnlichen Umständen.

Bakić, der als aussichtsreicher Anwärter für das Amt des Innenministers gehandelt wird, vergleicht Serbien mit lateinamerikanischen Staaten, in denen Narco-Kartelle das Sagen haben. Diese drastische Analogie unterstreicht die Schwere der Situation. Bakić kündigt an, dass die Gefängniskapazitäten erweitert werden müssen, um mit der zu erwartenden Anzahl an Verfahren fertigzuwerden. Dies deutet auf eine harte Abrechnung mit den früheren Machthabern hin, die den Übergang von der autoritären zur demokratischen Kontrolle prägen wird.

Die Kombination aus zivilgesellschaftlichem Engagement, wie der Reinigung der Stadt durch Luka Bosnić, und politischer Härte, wie den Verhaftungen und Sanktionen, definiert den aktuellen Moment in Serbien. Die Studentische Liste versucht, ihr Versprechen von einem friedlichen und gesetzesmäßigen Machtwechsel durch konkrete Taten zu untermauern. Die Herausforderung bleibt, die heterogene Gruppe der politischen Laien zu einer funktionierenden Regierung zu formen, während gleichzeitig die alten Machtstrukturen nachhaltig entmachtet werden sollen.