Stuckim Glück: Buckelwal 'Timmy' befreit, doch Leiche entdeckt

Nach einer spektakulären Rettungsaktion wurde der gestrandete Buckelwal 'Timmy' aus den Eiseln der deutschen Ostseeinsel Poel befreit und in den Norden seegebracht. Leider wurde kurze Zeit später seine Leiche bei Anholt gefunden, und nachdem Personen die Leiche berührt haben, wurde die fata Morgana gemeldet. Daher wurden zwei Badegäste beschuldigt und abgeschlagen.

Nach mehreren Wochen Überlebenskampf vor der Küste der deutschen Ostseeinsel Poel (Mecklenburg-Vorpommern) wurde der gestrandete Buckelwal 'Timmy' bei einer spektakulären Rettungsaktion am 28. April endgültig befreit.

Mit einem Schlepper wurde der Meeressäuger dann in die Nordsee gebracht und am 2. Mai freigelassen. Plötzlich wurde vor der dänischen Insel Anholt dann aber die Leiche des Wals angespült. Am Samstag bestätigte die Umweltschutzbehörde des Landes, dass es sich bei dem Tier ohne Zweifel um 'Timmy' handelt.

Nun liegt der Kadaver an dem dänischen Strand und wird von Möwen gefressen. Diese mussten ihre Mahlzeit am Sonntag jedoch unterbrechen, da das tote Tier auch Menschen anlockt. Wie die 'Bild' berichtet, sollen zwei Badegäste auf den Kadaver geklettert sein. Dort hätten sie dann für Fotos posiert





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