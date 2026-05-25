Stüben-Haltestelle in Schwarzenberg: Sicherheitsbedenken und Zuständigkeitsfragen

Die Bushaltestelle "Stüben" in Schwarzenberg beschäftigt nun Gemeinde, Bezirkshauptmannschaft und Verkehrsverbund. Beim aktuellen Haltestellencheck des Verkehrsclubs Österreich gingen mehrere Hinweise ein, die ein ähnliches Bild zeichnen: Wer dort auf den Bus wartet oder die Straße queren muss, fühlt sich offenbar nicht ausreichend geschützt. Von einer "sehr gefährlichen Haltestelle speziell für Kinder" ist in einer Rückmeldung die Rede. Kritisiert werden fehlende Gehwege, mangelnde Beleuchtung und vor allem die fehlende Möglichkeit, die Landesstraße sicher zu überqueren.

Mehrere Beschwerden beim VCÖ-Haltestellencheck bringen die Haltestelle "Stüben" in Schwarzenberg in die Diskussion. Die Bushaltestelle "Stüben" an der Bödelestraße in Schwarzenberg beschäftigt nun Gemeinde, Bezirkshauptmannschaft und Verkehrsverbund .

Beim aktuellen Haltestellencheck des Verkehrsclubs Österreich gingen mehrere Hinweise ein, die ein ähnliches Bild zeichnen: Wer dort auf den Bus wartet oder die Straße queren muss, fühlt sich offenbar nicht ausreichend geschützt. Von einer "sehr gefährlichen Haltestelle speziell für Kinder" ist in einer Rückmeldung die Rede. Kritisiert werden fehlende Gehwege, mangelnde Beleuchtung und vor allem die fehlende Möglichkeit, die Landesstraße sicher zu überqueren. Auch die Gemeinde Schwarzenberg kann die Bedenken nachvollziehen.

Gegenüber dem ORF Vorarlberg hieß es: "Das ist oft das Schwierige bei Haltestellen auf Landstraßen, bei welchen 100 km/h erlaubt sind". Die Bödelestraße ist eine Freilandstraße, grundsätzlich gilt dort Tempo 100. Im Sommer wurde der Bereich laut Gemeinde bereits auf 60 km/h beschränkt. Warum im Winter weiterhin Tempo 100 erlaubt ist, könne man in Schwarzenberg nicht nachvollziehen.

Einen Schutzweg genau bei der Haltestelle "Stüben" hat die Gemeinde bisher allerdings nicht beantragt. Frühere Anfragen für Zebrastreifen an anderen Stellen seien wegen zu geringer Verkehrsfrequenz abgelehnt worden. Die Bezirkshauptmannschaft Bregenz teilte mit, bisher keine Kenntnis von Beschwerden zu dieser Haltestelle gehabt zu haben. Nun soll die Situation gemeinsam mit den zuständigen Stellen geprüft werden.

Auch mögliche Verbesserungsmaßnahmen stehen im Raum. Unklar bleibt vorerst, wer konkret am Zug ist. Die Bezirkshauptmannschaft verweist für die Gestaltung der Haltestelle auf den Konzessionsinhaber, also den Verkehrsverbund. Der Vorarlberger Verkehrsverbund wiederum sieht die Zuständigkeit grundsätzlich bei den Gemeinden.

Der Fall zeigt damit nicht nur ein Sicherheitsproblem an einer konkreten Haltestelle, sondern auch ein bekanntes Vorarlberger Thema: Auf Landstraßen treffen Öffi-Alltag, Schulwege und hoher Verkehrsdruck oft auf Zuständigkeitsfragen. Für die Betroffenen zählt am Ende aber vor allem eines: dass sie sicher zum Bus und wieder zurückkommen





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