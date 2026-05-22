Strukturle Danny an benachteiligung von Mädchen und jungen Frauen in Vorarlberg

Einige Mädchen und junge Frauen in Vorarlberg fühlen sich benachteiligt und erfahren, dass ihre Stimmen politische Entscheidungen nicht erreicht.

Mädchen und junge Frauen sind strukturell benachteiligt Sie würden uns allen viel profitieren, wenn wir ihnen zuhören. Fünf von sechs Mädchen in Vorarlberg", so die Studie"," " dein Grund fürَ ihr Frust, Rückzug und das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden.

Viele Mädchen lernen bereits von klein auf, sich anzupassen und nicht zu laut zu sein, allen berichten aber von einem Gewicht ihrer Anliegen, das nicht wehtun kann. Die Ergebnisse sind alarmierend. Laut einer repräsentativen Jugendstudie haben vier von fünf Mädchen und jungen Frauen in Vorarlberg das Gefühl, dass ihre Stimme bei politischen Entscheidungen nicht gehört wird. Dieser dramatische Befund war bei den diesjährigen "mädchen*impulstagen" des Vereins Amazone in Bregenz Thema.

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