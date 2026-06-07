Stromversorgung des Kernkraftwerks Saporischschja nach Drohnenangriff wiederhergestellt - 18. Ausfall seit Beginn des Krieges

Eine beschädigte Hochspannungsleitung am ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja wurde nach 15 Stunden repariert. Der Vorfall markiert den 18. Ausfall der externen Stromversorgung seit Kriegsbeginn und verdeutlicht die Anfälligkeit der Energieinfrastruktur. Die IAEA fordert schnelle Maßnahmen, um das Risiko eines nuklearen Unfalls zu reduzieren.

Das Kernkraftwerk Saporischschja , das größte Atomkraftwerk Europas, ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs mehrfach von Unterbrechungen der externen Stromversorgung betroffen. Der jüngste Vorfall ereignete sich nach einem Drohnenangriff, bei dem eine zentrale Hochspannungsleitung beschädigt wurde.

Nach etwa 15 Stunden ohne externe Energie konnte die beschädigte Strecke repariert und die Stromzufuhr wieder hergestellt werden. Damit endete der 18. Ausfall der externen Stromversorgung, ein Rekord, der die extreme Verwundbarkeit des ukrainischen Netzwerks in Kriegszeiten unterstreicht. Der IAEA‑Generaldirektor Rafael Grossi betonte, dass die anhaltenden Störungen das Risiko eines nuklearen Unfalls deutlich erhöhen und forderte eine sofortige Stabilisierung der Energieinfrastruktur.

Die Wiederherstellung war nur durch eine vorübergehende Waffenruhe zwischen Kiew und Moskau möglich, die von der Internationalen Atomenergiebehörde aktiv vermittelt wurde. Während der Pause wurde eine zweite Stromleitung an das Kraftwerk angeschlossen, das zuvor seit dem Kriegsbeginn nur noch über eine einzige Verbindung mit Energie versorgt war. Vor dem Krieg verfügte das Werk über zehn separate Leitungen, die für die Sicherheit und Kühlung des radioaktiven Materials unerlässlich sind.

Ohne ausreichende Kühlwasserzufuhr könnte die Temperatur im Reaktor ansteigen, was im schlimmsten Fall zu einer Kernschmelze führen könnte. Die IAEA betonte, dass die sofortige Wiederherstellung der Energiezufuhr nicht nur die Betriebssicherheit, sondern auch den Schutz der umliegenden Bevölkerung sicherstellen müsse. Die politischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine verschärfen die Lage zusätzlich. Beide Seiten werfen sich gegenseitig die Schuld für die Angriffe auf die kritische Infrastruktur zu, während internationale Beobachter auf die Gefahr einer weiteren Eskalation hinweisen.

In der Öffentlichkeit herrscht Besorgnis über die langfristige Stabilität des europäischen Energiemarktes, da das Kernkraftwerk Saporischschja einen bedeutenden Teil der Stromversorgung liefert. Experten mahnen, dass neben den sofortigen Reparaturarbeiten auch langfristige Strategien zur Diversifizierung der Energiequellen und zur Stärkung des Netzes entwickelt werden müssen, um zukünftige Angriffe abzuwehren. Die jüngsten Ereignisse zeigen eindrucksvoll, wie eng geopolitische Konflikte mit der Sicherheit von Kernkraftanlagen verknüpft sind und wie wichtig internationale Kooperationen für die Prävention von Nuklearkatastrophen bleiben





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