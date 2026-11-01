Stromausfall Salzburg: Brand in Elsbethen lässt 2000 Haushalte im Dunkeln

Ein brennender Trafo in Elsbethen hat am Sonntag einen Großstromausfall in Salzburg verursacht. Rund 2000 Haushalte waren mehrere Stunden ohne Strom.

Am vergangenen Sonntag ereignete sich in der Gemeinde Elsbethen bei Salzburg ein schwerwiegender Vorfall, der zu einem großflächigen Stromausfall führte. Rund 2.000 Haushalte in der Region mussten mehrere Stunden lang komplett auf elektrische Energie verzichten. Der Ausfall war weit mehr als ein lokales Problem, da er weite Teile des Salzburger Südens sowie den nördlichen Teil des Tennengaues erfasste. Die Salzburg AG bestätigte am Sonntagabend, dass ein brennender Transformator im dortigen Umspannwerk die Ursache für die Unterbrechungen der Stromversorgung darstellte.

Umfang und betroffene Gebiete in der Region

Die Auswirkungen des Stromausfalls waren regional deutlich spürbar und betrafen nicht nur Elsbethen selbst. Neben der Gemeinde Elsbethen waren auch der Salzburger Stadtteil Aigen von den Ausfällen betroffen. Zudem mussten Bewohner in der Gemeinde Anif Einschnitte hinnehmen. Auch Teile von Puch bei Hallein sowie die Gemeinden Adnet und Krispl gehörten zu den Gebieten, in denen die Stromversorgung zusammenbrach. Die Dauer der Unterbrechungen variierte je nach Lage erheblich. In einigen der betroffenen Orte dauerte die Stromlosigkeit nur rund eine halbe Stunde, während andere Gebiete länger ohne Energie auskommen mussten.

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Ursachenforschung und technische Hintergründe

Detaillierte Informationen zur genauen Ursache des Brandes liegen noch nicht vor. Es ist bislang unklar, warum der Transformator im Umspannwerk Feuer fing. Zuerst hatte die Salzburg AG auf ihrer offiziellen Website eine technische Störung gemeldet. Dort wurde ein Kurzschluss auf einer Leitung als primäre Ursache angegeben. Diese Angabe wurde jedoch später korrigiert oder präzisiert. Der Kurzschluss dürfte sich erst als Folge des Brandes am Transformator ergeben haben, anstatt die ursprüngliche Ursache zu sein. Die Feuerwehr und technische Teams konnten das Feuer inzwischen erfolgreich löschen, doch die Aufklärung des Sachverhalts läuft weiterhin.

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Infrastrukturelle Folgen und aktuelle Lage

Neben den privaten Haushalten litt auch die öffentliche Infrastruktur unter dem Stromausfall. Mehrere Verkehrssignalanlagen, also Ampeln, in der Stadt Salzburg waren zwischenzeitlich ausgefallen. Dies konnte zu Verkehrsbehinderungen und erhöhten Gefahren auf den Straßen führen, da die Lichtsignalanlagen nicht funktionierten. Bis zum Abend des Sonntags waren vor allem in Elsbethen noch zahlreiche Haushalte ohne Strom. Die Wiederherstellung der Versorgung verlief daher in dieser Gemeinde verzögert im Vergleich zu anderen Gebieten. Die Salzburg AG hält die Bevölkerung über den Fortgang der Reparaturen auf dem Laufenden.

Reaktion der Behörden und Energieversorger

Die Salzburg AG reagierte schnell auf den Vorfall und informierte die Öffentlichkeit über die Situation. Der ORF berichtete am Sonntagabend ausführlich über den Großschadensfall und die daraus resultierenden Probleme für die Bevölkerung. Die Behörde betonte, dass die technischen Maßnahmen zur Eindämmung des Brandes erfolgreich waren. Die Priorität lag in der schnellen Wiederherstellung der Stromversorgung für die betroffenen Kunden. Die genauen Umstände, die zum Brand eines so kritischen Bauteils wie eines Transformators führen, werden weiterhin von Spezialisten untersucht. Es bleibt abzuwarten, welche Schlussfolgerungen aus dieser Analyse gezogen werden, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.