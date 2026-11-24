Nach einem Stromausfall in Linz mit rund 20.000 betroffenen Kundenanlagen prüft der Staatsschutz, ob ein Unbekannter das Umspannwerk Kleinmünchen absichtlich beschädigt hat.

Ein Stromausfall in Linz hat am Montag, 23. November, rund 20.000 Kundenanlagen im Süden der Stadt vorübergehend lahmgelegt. Nun prüft auch der Staatsschutz, ob ein bislang unbekannter Täter den Defekt im Umspannwerk Kleinmünchen absichtlich verursacht hat.

Die Linz Netz GmbH hatte die Störung im Hochspannungsnetz am Montag um exakt 3.34 Uhr registriert. Die Ermittler gehen dem Verdacht der schweren Sachbeschädigung nach, ein Motiv ist derzeit völlig offen.

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Umspannwerk Kleinmünchen: Details zum Stromausfall

Die Linz Netz GmbH meldete die Störung am Montag um 3.34 Uhr, sie betraf weite Teile des Linzer Südens. Die Techniker des Netzbetreibers begannen sofort mit der Behebung des Schadens.

Um 4.24 Uhr, also 50 Minuten später, waren sämtliche betroffenen Kundenanlagen wieder mit Strom versorgt. Die rasche Wiederherstellung sorgte dafür, dass der Ausfall für Haushalte und Betriebe nur kurz spürbar war.

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Erst bei der anschließenden Untersuchung der Anlage zeigten sich Hinweise, dass keine gewöhnliche technische Panne vorlag. Laut der Krone wurde ein mit Bändern und Drähten umwickelter Stein entdeckt, der so präpariert gewesen sein soll, dass er eine Störung im Umspannwerk auslösen konnte. Zusätzlich wurde eine Öffnung im Zaun festgestellt.

Landespolizeidirektion Oberösterreich ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Landespolizeidirektion Oberösterreich geht nach den bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der Defekt von einem bislang unbekannten Täter absichtlich verursacht worden sein dürfte. Der Verdacht richtet sich damit gegen eine unbekannte Person.

Mittlerweile wurde auch der Staatsschutz eingeschaltet. Eine Polizeisprecherin erklärte laut APA am Dienstag, dass dies bei möglichen Angriffen auf kritische Infrastruktur die übliche Vorgangsweise sei.

Die Ermittler prüfen derzeit verschiedene mögliche Motive. Ob hinter dem Vorfall ein extremistisches oder anderes Motiv steckt, ist bislang nicht geklärt.

Kritische Infrastruktur in Europa im Visier von Saboteuren

Der Vorfall steht im Kontext mehrerer Fälle, in denen Stromnetze, Kommunikationsanlagen und andere Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in mehreren europäischen Ländern ins Visier von Saboteuren geraten sind. Deshalb erhält der Fall in Linz besondere Aufmerksamkeit.

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Der vorliegende Bericht verweist unter anderem auf einen Brandanschlag auf einen Internetanbieter in Niederösterreich, mit dem ebenfalls Staatsschützer befasst gewesen sein sollen. Ob zwischen den Ereignissen eine Verbindung besteht, ist allerdings nicht bekannt.

Entwarnung bei der Stromversorgung in Linz

Die Linz Netz GmbH hat die Stromversorgung bereits am Montagfrüh vollständig wiederhergestellt. Für die betroffenen Haushalte und Betriebe gibt es damit zumindest bei der Stromversorgung Entwarnung.

Nach Angaben des Netzbetreibers hat der entstandene Schaden derzeit keine Auswirkungen auf die sichere Stromversorgung. An der Reparatur der beschädigten Anlage wird weiterhin gearbeitet.

Die Polizei versucht unterdessen zu klären, wer für die mutmaßliche Sachbeschädigung verantwortlich ist und ob der Ausfall von rund 20.000 Stromanschlüssen tatsächlich gezielt herbeigeführt wurde.