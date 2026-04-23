Streit um Zara-Förderung: FPÖ kritisiert 'parteipolitische Willkür'

Nach dem Förderstopp durch das Familienministerium erhält der Verein Zara 300.000 Euro von Frauen- und Medienressort. Die FPÖ kritisiert die Entscheidung scharf und sieht darin eine unzulässige Verwendung von Steuergeldern und parteipolitische Motivation.

Der Verein Zara , der nach einem Förderstopp durch das Bundesministerium für Familie, Jugend und Integration nun finanzielle Unterstützung vom Bundesministerium für Frauen und Medien erhält, sorgt für eine hitzige politische Debatte.

Konkret fließen insgesamt 300.000 Euro an den Verein, aufgeteilt in je 150.000 Euro von beiden Ministerien. Diese Entscheidung wird von der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) scharf kritisiert, die eine unzulässige und intransparente Verwendung von Steuergeldern bemängelt. Die FPÖ stellt die Rechtsgrundlage für diese ressortübergreifende Finanzierung in Frage und wirft der Regierung politische Willkür vor.

Generalsekretär Christian Schnedlitz argumentiert, dass das Ressort von Ministerin Claudia Babler – Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport – nicht für Anti-Rassismus-Beratung zuständig sei und somit keine sachliche Rechtfertigung für die Förderung bestehe. Er vermutet ein parteipolitisches Kalkül hinter der Entscheidung und kritisiert die Prioritätensetzung der Sozialdemokraten als zynisch, da gleichzeitig Mittel für Breitensportvereine gekürzt und bei Pensionisten gespart werde, während linke NGOs bevorzugt behandelt würden.

Die Kritik der FPÖ konzentriert sich nicht nur auf die fehlende sachliche Zuständigkeit, sondern auch auf die Umstände der Förderung. Schnedlitz spricht von einer 'Doppelförderung', da Zara bereits zuvor finanzielle Unterstützung erhalten hatte und nun trotz des Förderstopps durch das Familienministerium weiterhin öffentliche Gelder bezieht. Dies unterstreiche die mangelnde Transparenz und die willkürliche Vergabe von Fördermitteln. Die FPÖ fordert eine umfassende Aufklärung der Vorgänge und eine Beendigung des sogenannten 'NGO-Sumpfes', um die Kontrolle über die Verwendung von Steuergeldern zu gewährleisten.

Die Partei sieht in der aktuellen Situation ein Beispiel für politische Einflussnahme und eine Missachtung rechtsstaatlicher Prinzipien. Schnedlitz betont, dass eine solche Vorgehensweise das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik untergräbt und die Glaubwürdigkeit der Regierung in Frage stellt. Er argumentiert, dass die Regierung sich zwar klar zum Gewaltschutz bekennt, diese Aktion jedoch schwerwiegende rechtliche und politische Fragen aufwirft. Die FPÖ sieht darin einen Präzedenzfall, der die Tür für weitere unrechtmäßige und intransparente Förderungen öffnen könnte.

Die Debatte um die Förderung des Vereins Zara wirft grundsätzliche Fragen nach der Verteilung öffentlicher Mittel und der Rolle von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) auf. Während die Regierung die Förderung mit der Bedeutung von Anti-Rassismus-Beratung und dem Gewaltschutz begründet, sieht die FPÖ darin eine einseitige Bevorzugung bestimmter politischer Gruppierungen und eine Verschwendung von Steuergeldern. Die Kritik der FPÖ zielt darauf ab, die Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Vergabe von Fördermitteln zu erhöhen und sicherzustellen, dass öffentliche Gelder zweckgebunden und effizient eingesetzt werden.

Die Partei fordert eine klare Trennung zwischen politischen Interessen und der Vergabe von Fördermitteln, um Korruption und Missbrauch zu verhindern. Die Diskussion um den Verein Zara ist somit ein Spiegelbild der politischen Polarisierung in Österreich und der unterschiedlichen Auffassungen über die Rolle des Staates bei der Förderung von NGOs und der Bekämpfung von Diskriminierung. Die FPÖ kündigt an, die Angelegenheit weiter zu verfolgen und eine parlamentarische Untersuchung zu fordern, um alle Fakten aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Partei ist überzeugt, dass die aktuelle Vorgehensweise nicht mit rechtsstaatlichen Prinzipien vereinbar ist und eine umfassende Reform der Förderrichtlinien erfordert





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