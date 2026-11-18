Klagenfurter Mieter klagen über nächtliche Weihnachtsbeleuchtung. Die Stadtverwaltung rät zur Abschaltung bis 23 Uhr. Rechtliche Konsequenzen drohen bei Belästigung.

Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit wird in Klagenfurt von einigen Mietern getrübt, da die festliche Dekoration der Nachbarn den eigenen Schlaf massiv beeinträchtigt. Während viele Bewohner ihre Wohnungen und Balkone mit Lichterketten schmücken, um die Adventszeit zu gestalten, leiden andere unter der hohen Helligkeit in ihren Schlafzimmern. Die Konflikte eskalieren besonders, wenn die Lichter bis tief in die Nacht oder sogar bis zum frühen Morgen aufleuchten.

Eine betroffene Mieterin schilderte der Kleinen Zeitung ihre Frustration ausführlich. Sie gibt an, dass die Lichter der Nachbarn direkt in ihr Schlafzimmer strahlen und selbst geschlossene Vorhänge keinen ausreichenden Schutz bieten. Der ständige Lichtreiz mache es ihr nahezu unmöglich, nachts zur Ruhe zu kommen und erholsamen Schlaf zu finden. Solche persönlichen Schilderungen unterstreichen die wachsende Spaltung in der Nachbarschaft während der Festtage.

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Konkrete Störungen und Beschwerden

Die Beschwerden sind nicht auf isolierte Einzelfälle beschränkt, sondern reichen bis zu extremen Zeitpunkten der Lichtsetzung. In einem dokumentierten Fall bleibt die Weihnachtsbeleuchtung eines bestimmten Haushalts bis zur Mitternacht eingeschaltet. Noch drastischer stellt sich die Situation in einem anderen Haushalt dar, wo die Lichter bereits um vier Uhr morgens wieder aktiv sind. Diese frühen und späten Stunden überschneiden sich direkt mit der typischen Schlafenszeit der Betroffenen.

Die städtische Hausverwaltung Klagenfurt Wohnen hat die Lage im Blick und bestätigt den aktuellen Konfliktstoff. Derzeit liegen vier offizielle Beschwerden wegen der Weihnachtsbeleuchtung vor. Die Verantwortlichen versuchen aktiv, zwischen den gestörten und den störenden Mietern zu vermitteln. Ziel ist es, eine friedliche Lösung zu finden, bevor die Gemüter sich weiter aufheizen oder rechtliche Schritte erforderlich werden.

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Fehlendes Gesetz versus städtische Empfehlung

Ein wesentlicher Grund für die Uneinigkeit liegt in der rechtlichen Grauzone. Es gibt keine gesetzlich festgelegte Uhrzeit, zu der private Weihnachtslichter zwingend ausgeschaltet werden müssen. Trotzdem gilt der Grundsatz, dass die Beleuchtung die Nachbarn nicht übermäßig beeinträchtigen darf. Diese vague Formulierung führt häufig zu unterschiedlichen Auslegungen der Nachbarn.

Zur Orientierung empfiehlt die Stadt Klagenfurt daher eine klare Richtlinie. Die Beleuchtung sollte spätestens um 23 Uhr abgeschaltet werden. Dieser Vorschlag orientiert sich an den Gewohnheiten der städtischen Weihnachtsbeleuchtung, die ebenfalls um diese Zeit ihre Aktivität beendet. Bei eingegangenen Beschwerden werden Mieter schriftlich aufgefordert, Rücksicht auf ihre Nachbarn zu nehmen und ihre Beleuchtung entsprechend anzupassen.

Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Betroffenen diesen Ratschlägen folgen und verständnisvoll reagieren. Die schriftliche Aufforderung scheint oft ausreichend zu sein, um das Problem zu lösen, ohne dass weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dennoch bleibt das Potenzial für weitere Konflikte bestehen, wenn einzelne Mieter die Empfehlungen ignorieren.

Rechtliche Grenzen und Anwaltsratschlag

Rechtliche Experten betonen, dass eine gewöhnliche Lichterkette am Balkon in der Adventzeit grundsätzlich erlaubt ist. Problematisch wird die Situation jedoch, wenn grelle oder blinkende Lichter nachts direkt in fremde Schlafzimmer strahlen. Solche Formen der Beleuchtung können als unzumutbare Belästigung gewertet werden. Wenn die Beleuchtung ein ortsübliches Maß übersteigt und sich die Wohnverhältnisse verschlechtern, kann ein Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden.

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Bernhard Fink, Präsident der Rechtsanwaltskammer Kärnten, erläutert die rechtliche Lage. Wer trotz zugezogener Vorhänge wegen der Nachbarsbeleuchtung nicht schlafen kann, könnte demnach rechtlich dagegen vorgehen. Ein solcher Schritt bedeutet jedoch oft einen langwierigen Prozess, der die nachbarschaftlichen Beziehungen dauerhaft schädigen kann.

Bernd Fink empfiehlt daher eine einfachere Lösung, bevor es zum Rechtsstreit kommt. Das direkte Gespräch mit dem Nachbarn ist der erste und wichtigste Schritt. Oft reiche bereits der Kauf einer Zeitschaltuhr, die die Beleuchtung automatisch ab 22 Uhr ausschaltet. Diese praktische Maßnahme vermeidet Missverständnisse und stellt sicher, dass die Lichter zur gewünschten Zeit erlöschen.

Sicherheit und technische Umsetzung

Neben der Lärmbelästigung durch das Licht spielen auch Sicherheitsaspekte eine Rolle. Beim Anbringen der Weihnachtsdekoration gelten strenge Regeln. Die Lichter müssen sicher befestigt sein, dürfen niemanden gefährden und das Gebäude nicht beschädigen. Unsachgemäße Installationen können zu Unfällen oder Sachschäden führen.

Bei Eingriffen in die Bausubstanz oder der Nutzung gemeinsamer Gebäudeteile kann eine Genehmigung der Hausverwaltung nötig sein. Mieter sollten vor der Installation prüfen, ob ihre Planung mit den Hausordnungen vereinbar ist. Bei weiteren Fragen oder Konflikten können sich Mieter jederzeit an den Vermieter oder die Hausverwaltung wenden, um Unterstützung zu erhalten.