Streit um Ticketgelder und Tarife: Schweizer Bodensee-Schifffahrt meidet Konstanz

Der Konflikt zwischen Schweizer und deutschen Schifffahrtsbetrieben am Bodensee eskaliert. Die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt (SBS) stellt die Ansteuerung des Hafens Konstanz ein, da Differenzen bei Ticketabrechnungen und Tarifsystemen eine Zusammenarbeit unmöglich machen. Eine Einigung über die Abgeltung von Fahrgästen mit deutschen Tickets auf Schweizer Schiffen scheiterte, ebenso wie die Schaffung eines einheitlichen Ticketmodells innerhalb der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen (VSU). Die Politik schaltet sich ein und hofft auf Vermittlung.

Die Wogen am Bodensee schlagen hoch: Ein tiefgreifender Konflikt zwischen der Schweizerischen Bodensee - Schifffahrt (SBS) und deutschen Schifffahrt sunternehmen wie den Bodensee -Schiffsbetrieben (BSB) hat zu einem Bruch in der langjährigen Zusammenarbeit geführt. In der aktuellen Saison wird die SBS den bedeutenden Hafen Konstanz nicht mehr anlaufen.

Auslöser für diesen drastischen Schritt sind ungelöste Differenzen bei der Abrechnung von Fahrpreisen und die mangelnde Einigung auf einheitliche Tarifsysteme, die die wirtschaftliche Basis für eine reibungslose grenzüberschreitende Schifffahrt bilden sollen. Die SBS führt als Hauptgrund für die Eskalation einen finanziellen Disput an, der sich bereits im vergangenen Jahr zuspitzte. Nach Angaben der Schweizer Reederei beförderte sie im letzten Jahr über 5400 Fahrgäste, die ihre Reise mit Tickets der deutschen BSB angetreten hatten. Benno Gmür, Verwaltungsratspräsident der SBS, äußerte sich deutlich: Wir haben die Leistung erbracht, die BSB hat kassiert. Diese Beförderungen seien bisher aus Kulanz erfolgt, um die enge Kooperation rund um den Bodensee zu fördern und den touristischen Fluss zu gewährleisten. Da jedoch keine Einigung über die finanzielle Entschädigung für diese erbrachten Leistungen zustande kam, sieht sich die SBS gezwungen, diese Praxis einzustellen. Dies markiert einen deutlichen Bruch mit der bisherigen kooperativen Haltung, die auf gegenseitigem Vertrauen und der Stärkung der Bodenseeregion als touristisches Ziel basierte. Die Situation wird zusätzlich durch einen zweiten, langjährigen Streitpunkt belastet: die uneinheitlichen Tarifsysteme innerhalb der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen (VSU), zu denen Betriebe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zählen. Bis heute existiert keine Einigung auf ein gemeinsames, faires Ticketmodell, das den Besonderheiten der einzelnen Anbieter Rechnung trägt und gleichzeitig den Kunden einfache und transparente Optionen bietet. Verschärft wird die Lage durch die Einführung eines gemeinsamen 'Seepasses' durch deutsche und österreichische Anbieter. Die Schweizer Seite fühlt sich hierbei übergangen und in ihren Interessen nicht berücksichtigt. Gmür kritisiert dieses Vorgehen als knallharte Machtpolitik und verweist auf tief verwurzelte, langjährige Differenzen, die bislang nicht beigelegt werden konnten und nun die operative Zusammenarbeit erheblich beeinträchtigen. Die deutsche Seite, vertreten durch den Geschäftsführer der BSB, Norbert Reuter, weist die Darstellung der SBS entschieden zurück. Reuter sieht die Ursache des Problems nicht bei seinem Unternehmen. Er argumentiert, dass die Situation, dass Fahrgäste mit deutschen Tickets auf Schweizer Schiffen gelangen, primär auf eine unzureichende Fahrgastinformation zurückzuführen sei. Dies sei somit ein Problem, das in die Zuständigkeit der Schweizer Seite falle und nicht durch die BSB verursacht werde. Diese gegensätzlichen Darstellungen verdeutlichen die tiefe Kluft und das mangelnde Vertrauen zwischen den beteiligten Reedereien. Der Konflikt hat mittlerweile auch die politische Ebene erreicht und wird auf verschiedenen Ebenen diskutiert. So steht das Thema auf der Agenda der Internationalen Parlamentarischen Bodenseekonferenz (IPBK). Der St. Galler Kantonsrat Philipp Köppel äußerte sich tief betroffen und überrascht über die Entwicklung: Wir sind aus allen Wolken gefallen und schockiert über die Zustände, die auf dem Bodensee herrschen. Angesichts der Schwere der Situation hat der Kanton St. Gallen eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt. Deren Aufgabe ist es, zwischen den zerstrittenen Parteien zu vermitteln und eine Lösung zu finden, die die Schifffahrt am Bodensee wieder auf eine kooperative und zukunftsorientierte Basis stellt. Die Hoffnung ist, dass durch politische Intervention und konstruktive Gespräche eine Deeskalation erreicht und die Auswirkungen auf den Tourismus sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit minimiert werden können. Die internationale Bedeutung des Bodensees als touristischer Anziehungspunkt und wichtige Verkehrsader macht eine baldige Einigung unerlässlich





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