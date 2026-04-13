Streit um Schulbesuch: 13-Jähriger kämpft vor Höchstgericht um Rückkehr in die Schule

Ein 13-jähriger Schüler aus Oberösterreich will nach Jahren des häuslichen Unterrichts zurück in die Schule, doch der Streit mit der Bildungsdirektion eskaliert weiter. Der Fall landet nun vor dem Verwaltungsgerichtshof, da die Behörde Revision eingelegt hat.

Der Fall eines 13-jährigen Schülers aus Oberösterreich, der nach Jahren des häuslichen Unterrichts wieder in die Schule zurückkehren möchte, eskaliert weiter und landet nun vor dem Verwaltungsgerichtshof . Die Auseinandersetzung zwischen der Familie und der Bildung sdirektion spitzt sich zu, nachdem die Behörde in Abstimmung mit dem Bildung sministerium Revision eingelegt hat. Die Entscheidung des Höchstgerichts wird nun richtungsweisend für den weiteren Verlauf des Falls sein.

Seit 2024 bemühen sich die Eltern des Jungen, ihm den Wiedereinstieg in eine altersgerechte Schulstufe zu ermöglichen. Ihrer Ansicht nach ist die rechtliche Lage eindeutig, basierend auf den Bestimmungen des Schulunterrichtsgesetzes, das eine Einstufungsprüfung vorsieht, wenn ein Kind kein passendes Zeugnis hat, alt genug für die angestrebte Schulstufe ist und im Vorjahr keine entsprechende Klasse besucht hat. Die Familie betont, sich stets an die Vorgaben für den häuslichen Unterricht gehalten zu haben, doch die Bildungsdirektion ignoriere ihrer Meinung nach die erbrachten Leistungen. Die Mutter kritisiert, dass die Behörde sich nicht an die Gesetze halte und ihrem Sohn den Weg zur Einstufungsprüfung verwehre, obwohl dieser gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Bundesverwaltungsgericht gab der Familie bereits zweimal Recht und stellte fest, dass der 13-Jährige im Aufnahmeverfahren zu einer Einstufungsprüfung zugelassen werden müsse. Die Familie befürchtet, dass die Behörde einen Präzedenzfall vermeiden möchte, der Auswirkungen auf ähnliche Fälle in ganz Österreich haben könnte. Die Situation belastet auch den Jungen selbst, der gerne wieder mit seinem besten Freund in die Schule gehen möchte. Parallel zum Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof hat die Familie über ihren Anwalt eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht, in der ein möglicher Amtsmissbrauch thematisiert wird. Die Eltern versuchen, die hohen Anwaltskosten zu bewältigen. Die Bildungsdirektion argumentiert, dass die Schulpflicht entweder in einer Schule oder durch häuslichen Unterricht mit Externistenprüfungen erfüllt werden müsse und diese Regelungen nicht durch jahrelanges rechtswidriges Verhalten umgangen werden dürften. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes wird nun darüber entscheiden, ob der Junge in die Mittelschule aufgenommen werden kann oder ob er in eine Volksschulklasse zurückgestuft wird. Sollte die Revision abgewiesen werden, könnte eine Einstufungsprüfung über seine tatsächliche Klassenzuordnung entscheiden. Im Gegenteil, wenn das Gericht der Bildungsdirektion Recht gibt, droht dem 13-Jährigen die erneute Einstufung in eine Volksschulklasse. Dies zeigt die Komplexität und die weitreichenden Implikationen dieses Falls





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