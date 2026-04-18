Streit um ORF-Affäre Weissmann: Betroffene wehrt sich und erhebt schwere Vorwürfe

Die Nachwirkungen der Podcastfolge „Jeder gegen jeden“ und die anhaltende Affäre um Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weissmann sorgen für Wirbel. Die von den Vorwürfen betroffene Frau wehrt sich vehement gegen die Darstellung im Compliance-Bericht und erhebt nun den Vorwurf der sexuellen Belästigung. Gleichzeitig geraten der stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende Gregor Schütze und der Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer selbst unter Druck, während Roland Weissmann die Veröffentlichung der Anschuldigungen kritisiert.

Die jüngste Folge des Podcasts „Was wichtig ist“, des Nachrichtenpodcasts der österreichischen Tageszeitung „Die Presse“, wirft ein Schlaglicht auf die komplexen Entwicklungen rund um die Affäre um den ehemaligen ORF -Generaldirektor Roland Weissmann. Die besprochenen Anmerkungen zu der Folge „Jeder gegen jeden“ und die fortlaufenden Neuigkeiten zur Causa Weissmann enthüllen eine eskalierende Situation, in der die Darstellung der Fakten stark polarisiert. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die betroffene Frau, die sich entschieden gegen die Erkenntnisse des Compliance-Bericht s stemmt. Sie äußert sich entschieden und erklärt: „Ich wurde sexuell belästigt.“ Diese direkte Anschuldigung bringt eine neue, gravierende Dimension in die bereits brisante Angelegenheit.

Die Veröffentlichung der Vorwürfe gegen Roland Weissmann hat auch personelle Konsequenzen und wirft Fragen nach der Integrität von Führungspositionen beim ORF auf. Der stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende Gregor Schütze und der Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer, abgebildet am Mittwoch, dem 11. März 2026, sehen sich selbst mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Der ORF-Redakteursrat wirft beiden eine Unvereinbarkeit ihrer Ämter vor, was die interne Dynamik und das Vertrauen in die Aufsichtsgremien weiter belastet. Roland Weissmann selbst übt scharfe Kritik an Schütze und Lederer, denen er die Veröffentlichung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe vorwirft. Diese gegenseitigen Anschuldigungen und die strategische Positionierung im öffentlichen Diskurs machen deutlich, dass hier nicht nur persönliche Schicksale verhandelt werden, sondern auch Machtkämpfe und zukünftige Personalentscheidungen im ORF eine entscheidende Rolle spielen.

Anna Wallner meldet sich in der aktuellen Podcastfolge mit einem dringenden Update zur Situation beim ORF. Nicht nur die von den Vorwürfen betroffene Frau und ORF-Mitarbeiterin, die Anfang März schwere Anschuldigungen gegen den ehemaligen Generaldirektor Roland Weissmann erhob, sondern auch der Anwalt der ORF-Stiftungsratsvorsitzenden, Roland Gerlach, interpretiert das Verhalten von Weissmann als sexuelle Belästigung. Gerlach bezeichnet die Versuche, die Tatsachen umzudeuten, durch Weissmann und seinen Anwalt als eine „Meisterleistung in Sachen Litigation PR“, was auf eine strategisch geplante Medienkampagne hindeutet. Die politische Reaktion auf diese Entwicklungen ist geteilt. Die Grünen und die FPÖ fordern geschlossen den Rücktritt von Heinz Lederer und Gregor Schütze, während die SPÖ und die ÖVP sich zurückhaltend äußern und die Lage beobachten. Hinter diesen politischen Manövern verbirgt sich die entscheidende Frage: Wer wird ab dem Jahr 2026 die Nachfolge von Roland Weissmann als neuer ORF-Generaldirektor antreten? Diese Frage der künftigen Führungsposition ist untrennbar mit der aktuellen Affäre verbunden und treibt die politischen und medialen Auseinandersetzungen voran. Der Podcast „Was wichtig ist“ verspricht, den neugierigen Ohren, die mehr als nur die Schlagzeilen erfahren möchten, einen tiefen Einblick in die komplexen Zusammenhänge und Hintergründe dieser bedeutenden Causa zu gewähren.





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