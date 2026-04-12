Streit um Obsorge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: Zeit für eine Lösung

Die Frage der Obsorge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Österreich ist seit Jahren umstritten. Die aktuelle Situation verstößt gegen internationale Standards und behindert eine erfolgreiche Integration. Eine Neuregelung ist dringend notwendig, doch die Bundesländer und das Justizministerium ringen um eine Einigung hinsichtlich der finanziellen und personellen Ressourcen. Der Artikel beleuchtet die Problematik und fordert eine pragmatische Lösung im Interesse der Kinder und der Integration.

Seit Jahren schwelt die Debatte darüber, wer die Verantwortung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ( UMF ) ab dem ersten Tag ihrer Ankunft in Österreich tragen soll. Eine Lösung ist dringend geboten, nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch aus pragmatischen Erwägungen. Der öffentliche Diskurs in Österreich erfordert eine klärende Vorbemerkung: Die Frage der Obsorge für UMF ist fundamental verschieden von der Frage des Zuzugs nach Österreich .

Es ist daher kein Widerspruch, beides zu bejahen: Ja, die aktuelle Praxis des Stopps des Familiennachzugs ist (sofern EU-Recht dies zulässt) eine sinnvolle Maßnahme, und ja, die Obsorge für UMF muss dringend verbessert werden. Jede Diskussion über die Bewältigung der Situation im Inland mit dem simplen Argument „Die sollten gar nicht hier sein“ zu beenden, löst die Probleme vor Ort nicht, sondern erschwert vielmehr die Suche nach praktikablen Lösungen. Denn die Realität sieht so aus: In Österreich leben über 1000 Kinder und Jugendliche, die ohne Erziehungsberechtigte ins Land gekommen sind. Es ist oft unklar, wer die Obsorge für diese Kinder übernimmt – und das länger als in den meisten anderen EU-Ländern. Konkret bedeutet das: In dieser Zeit ist niemand unmittelbar dafür verantwortlich, dass die Kinder zur Schule gehen, medizinische Versorgung erhalten, oder in rechtlichen Fragen vertreten werden. Auch die Frage der Erziehung bleibt ungeklärt. Dies ist inakzeptabel, sowohl im Hinblick auf humanitäre Mindeststandards als auch aus pragmatischer Sicht. Die genannten Aspekte, wie Bildung, Erziehung und rechtliche Vertretung, sind von entscheidender Bedeutung – nicht nur für die minderjährigen Flüchtlinge selbst, sondern auch für eine erfolgreiche Integration. Währenddessen werden erhebliche finanzielle Mittel in die Verbesserung der Integration, insbesondere in Schulen, investiert, ist die elementare Frage der Obsorge weiterhin ungelöst. Allen politischen Akteuren ist bewusst, dass die aktuelle Situation gegen internationale Bestimmungen verstößt und dringender Handlungsbedarf besteht. Bereits die Türkis-Grüne Koalition hatte eine Neuregelung im Regierungsprogramm vorgesehen, konnte diese jedoch nicht umsetzen. Nun versucht es die aktuelle Dreierkoalition erneut, wobei das Justizministerium einen entsprechenden Gesetzesentwurf in Begutachtung gegeben hat. Das Kernproblem bleibt jedoch bestehen: Vorgesehen ist, dass die Kinder- und Jugendhilfeträger der Bundesländer ab dem ersten Tag die Obsorge übernehmen sollen. Insbesondere Niederösterreich sieht sich dazu aufgrund begrenzter finanzieller, personeller und zeitlicher Ressourcen nicht in der Lage. Aktuell wird mit dem Justizministerium über die genaue Berechnung dieser Ressourcen gestritten. Es ist zu hoffen, dass sich die Streitparteien zeitnah auf eine belastbare Berechnungsformel einigen können. Abhängig vom Ergebnis bestehen zudem verschiedene Optionen, wie beispielsweise die Anpassung der Tagessätze für UMF, um den Ländern entgegenzukommen. Trotz kürzlicher Erhöhungen liegen die Tagessätze für UMF immer noch unter denen für andere Kinder, um die sich die Kinder- und Jugendhilfe kümmert. Wenn der politische Wille vorhanden ist, wird sich eine Lösung finden lassen. Entscheidend ist, ob politische Vorteile durch eine Einigung zu erwarten sind. Gerade in Zeiten, in denen der politische Wettbewerb versucht, die Debatte zu ideologisieren und mit Symbolpolitik aufzuladen, bietet sich die Chance, durch einen pragmatischen Umgang mit der Realität zu beweisen, dass gehandelt wird





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