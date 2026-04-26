Streit um neue Leitung am Teatro La Fenice beendet: Zusammenarbeit mit Beatrice Venezi ausgesetzt

Das Teatro La Fenice in Venedig hat die Zusammenarbeit mit der umstrittenen Dirigentin Beatrice Venezi beendet, nachdem sie in einem Interview das Orchester kritisiert hatte. Die Entscheidung beendet einen seit Monaten andauernden Konflikt.

Der langwierige Konflikt um die neue musikalische Leitung am Teatro La Fenice in Venedig hat mit der Beendigung der Zusammenarbeit mit der Dirigentin Beatrice Venezi eine vorläufige Lösung gefunden.

Die Opernstiftung gab am Sonntag bekannt, dass alle geplanten Projekte mit der 36-jährigen Venezi storniert werden. Diese Entscheidung folgt auf eine Reihe öffentlicher Äußerungen Venezis, die laut Stiftung den Ruf des Teatro La Fenice und seines Orchesters in Frage stellten und mit den Werten des Hauses unvereinbar waren. Die Äußerungen wurden als beleidigend und herabwürdigend für die künstlerische und professionelle Arbeit der Orchestermitglieder interpretiert. Der Auslöser für die Eskalation war ein Interview, das Venezi der argentinischen Zeitung „La Nacion“ gewährte.

Dort kritisierte sie die Arbeitsweise des Orchesters scharf und warf ihm vor, Stellen würden bevorzugt an die Nachkommen bestehender Mitglieder vergeben, was eine Modernisierung und Veränderung erschwere. Diese Vorwürfe lösten umgehend eine Welle der Empörung unter den Orchestermitgliedern aus. Die Gewerkschaft Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) äußerte in einer offiziellen Erklärung ihre tiefe Bestürzung und Verbitterung und wies Venezis Aussagen als falsch und beleidigend zurück. Sie betonte, dass die Orchestermitglieder allesamt hochqualifizierte Fachkräfte seien.

Die Situation wurde durch die anfängliche Ernennung Venezis im Oktober als neue Musikdirektorin zusätzlich verschärft. Ihre geplante Amtszeit sollte von Oktober dieses Jahres bis März 2030 andauern. Bereits seit ihrer Ernennung gab es in Venedig erhebliche Bedenken und Proteste gegen ihre Person. Kritiker bemängelten Venezis mangelnde Erfahrung, da sie noch nie ein renommiertes Orchester der Welt dirigiert hatte.

Zudem wurde ihre Nähe zur rechtspopulistischen Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kritisch gesehen. Die Belegschaft des Teatro La Fenice beklagte, dass sie bei der Entscheidung über die Ernennung Venezis nicht konsultiert worden war. Insbesondere Intendant Nicola Colabianchi stand in der Kritik, da er die Bedenken des Orchesters, des Chors und der übrigen Beschäftigten ignoriert haben soll. Die Unzufriedenheit führte zu Arbeitsniederlegungen und Protestaktionen, die über die Grenzen Venedigs hinaus Beachtung fanden.

Der italienische Kulturminister Alessandro Giuli begrüßte die von Colabianchi eigenständig getroffene Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Venezi zu beenden, und bekräftigte sein volles Vertrauen in den Intendanten. Er äußerte die Hoffnung, dass diese Entscheidung dazu beitragen werde, Missverständnisse, Spannungen und jegliche Form von Ausbeutung zu beseitigen und somit das Wohl des Theaters und der Stadt Venedig zu fördern.

Die Zukunft der musikalischen Leitung des Teatro La Fenice bleibt nun offen, und es wird erwartet, dass in den kommenden Wochen eine neue Lösung gefunden werden muss, die die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt und die künstlerische Qualität des Opernhauses sichert. Die Entscheidung unterstreicht die Bedeutung einer transparenten und partizipativen Entscheidungsfindung bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in kulturellen Einrichtungen





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