Streit um Mehrerträge aus Pensionskrankenversicherung: Länder fordern Milliardenanteile

Bundesländer verlangen Anteile an den erhöhten Pensionsbeiträgen für die soziale Sicherung. Die Sozialversicherung und die ÖGK lehnen dies ab, um Budgetlücken zu schließen.

Ein politischer Machtkampf entbrennt in Österreich um die sogenannten Mehrerträge aus der Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrags für Pensionisten. Bei der jüngsten Landeshauptleutekonferenz haben sich die neun Bundesländer mit den Landeshauptleuten an der Spitze einstimmig dafür ausgesprochen, einen Anteil dieser zusätzlichen Einnahmen für die Landesgesundheitsfonds zu erhalten. Dieser Antrag, der auf nur sieben Zeilen basiert, droht nun einen handfesten Konflikt über Hunderte Millionen Euro auszulösen, da das Bundessystem diese Mittel bereits als festen Bestandteil der Einnahmen plant.

Neue Abzugsregelung und finanzielle Aufteilung

Der Kern des Streits liegt in einer Maßnahme, die Teil des Sparpakets der Bundesregierung ist. Seit dem 1. Juni 2025 wird von jeder Pension ein Krankenversicherungsbeitrag in Höhe von 6 statt bisher 5,1 Prozent abgezogen. Diese Anpassung generiert im laufenden Jahr rund Knapp 500 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen für das Gesundheitssystem. Davon fließen knapp 500 Millionen Euro direkt in den neuen Gesundheitsreformfonds, um strukturelle Probleme anzugehen. Die restlichen 619 Millionen Euro verbleiben zunächst bei der Sozialversicherung und sollen dort verwendet werden, um das bestehende Defizit zu tilgen.

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Die Landesregierungen sind jedoch der Ansicht, dass dieser Mechanismus nicht fair ist. Nach dem derzeit gültigen Finanzierungsschlüssel fließen bereits rund 36 Prozent der gesamten Beitragseinnahmen der Krankenversicherung zur Finanzierung der Spitäler an die Länder. Die Landesregierungen fordern, dass dieser Schlüssel auch auf die zusätzlichen Einnahmen aus der Pensionsbeitragsanhebung angewendet wird. Würde man diese Forderung umsetzen, stünden den Bundesländern ab dem Jahr 2027 jährlich rund 414 Millionen Euro zu. Für die Jahre 2025 und 2026 hätten die Länder nach dieser Berechnung bereits insgesamt rund 627 Millionen Euro entgehen lassen müssen.

Wien und Steiermark als Hauptgewinner

Die finanziellen Auswirkungen dieses Streits verteilen sich nicht gleichmäßig auf alle Regionen. Besonders große Bundesländer haben ein erhebliches Interesse an einer Umverteilung der Mittel. Für Wien stehen 2027 rund 105,7 Millionen Euro als zusätzlicher Betrag auf dem Spiel. Auch Oberösterreich würde nach dieser Rechnung 72,3 Millionen Euro erhalten, die Steiermark 60,2 Millionen Euro und Niederösterreich 59,5 Millionen Euro. Diese Summen sind für die Landesbudgets von großer Bedeutung, um die lokale Infrastruktur zu erhalten.

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Wiens Stadtchef Ludwig begründet die Forderung damit, dass die Gesundheitsversorgung vor Ort stattfindet. Er argumentiert, dass die Mittel aus der Erhöhung der Pensionsbeiträge zum Teil bei den Ländern ankommen müssen, da dort entschieden wird, ob Menschen rasch einen Termin bekommen und gut versorgt werden. Ludwig verspricht, dass Wien bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen und jeden Euro in eine bessere Versorgung zu investieren. Die lokalen Strukturen sollen durch diese Mittel gestärkt werden, um Engpässe abzubauen.

Auch auf regionaler Ebene gibt es klare Stimmen für diese Politik. Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher fordert, dass die zusätzlichen Millionen unmittelbar bei den Patienten ankommen. Er betont, dass das Geld nicht in bürokratischen Strukturen versickern darf, sondern ausnahmslos in die medizinische Versorgung vor Ort und das Personal fließen muss. Lercher stellt klar, dass es hier nicht um Kompetenzgerangel im System geht, sondern um das wichtigste Versprechen an die Bevölkerung, im Krankheitsfall rasch und gut versorgt zu werden. Damit sollen Spitäler gestärkt und Beschäftigte entlastet werden.

Widerstand der Sozialversicherung und internpolitische Spannungen

Politisch besonders heikel ist die Frage, wer die geforderten Millionen hergeben müsste. Das Geld ist derzeit bei den Krankenversicherungsträgern eingeplant, insbesondere bei der Österreichischen Gesundheitskasse, der die Gewerkschaft einen erheblichen Einfluss ausübt. Gesundheitsministerin Korinna Schumann, die aus dem ÖGB stammt, reagiert sensibel auf die Wünsche dieses Verbundes. Für die Sozialversicherung sind die zusätzlichen Pensionsbeiträge ein unverzichtbarer Beitrag zur Sanierung ihrer Finanzen.

Ein Insider beschreibt das Geld als wichtigen finanziellen Puffer, mit dem die großen Löcher im Budget gestopft werden sollen. Würden die Länder ihren geforderten Anteil erhalten, bliebe der Sozialversicherung deutlich weniger. Für das Jahr 2027 wären es nach Abzug des Gesundheitsreformfonds und der Länderforderungen nur noch rund 219 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen übrig. Diese Reduktion würde die finanzielle Stabilität der Krankenkassen gefährden. Die Gewerkschaft benötigt diese Mittel zur Stabilisierung und hat einen direkten Draht ins Sozialministerium und Vizekanzleramt.

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Dies führt zu einem neuen Konflikt innerhalb der SPÖ. Auf der einen Seite stehen rote Landespolitiker wie Ludwig und Lercher, die mehr Geld für ihre Spitäler fordern. Auf der anderen Seite steht der mächtige ÖGB, der die zusätzlichen Mittel zur Stabilisierung der Krankenkassen benötigt. Die engen Bande zwischen dem Kabinett und dem Gewerkschaftsboss sind bekannt. Kabinettschefin Sandra Breiteneder ließ das rote Telefon zu ÖGB-Boss Katzian regelmäßig glühen, wie informierte Kreise berichten. Diese internen Spannungen erschweren eine einvernehmliche Lösung.

Ausblick auf die Gesundheitsreform 2027

Das Timing der Forderungen ist kein Zufall. Im Jahr 2027 soll die Gesundheitsreform mit neuen Versorgungsangeboten wie Facharztzentren starten. In diesem Kontext legen die Landesgroßen bereits jetzt die Marschroute fest. Die Länder hoffen, dass sie durch die Forderung nach Anteilen an den Mehrerträgen ihre Handlungsfähigkeit in der kommenden Reformphase stärken können. Die Bundesregierung steht vor der schwierigen Aufgabe, die Interessen der Länder mit der Notwendigkeit der Stabilisierung der Sozialversicherung in Einklang zu bringen.

Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Bundesregierung bereit ist, die bestehende Finanzierungsregelung aufzugeben. Die Sozialversicherung betrachtet die Einnahmen aus der Pensionsbeitragserhöhung als essenziell für ihre Zukunft. Gleichzeitig üben die Länder Druck aus, indem sie die Legitimität ihrer Forderung mit der direkten Versorgung der Bevölkerung begründen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob es zu einer Kompromisslösung kommt oder der Streit um die rund 414 Millionen Euro jährlich anhaltend wird. Die Politik muss nun balancieren zwischen den Forderungen der Regionen und der Gesundheit der nationalen Versicherungsträger.