Streit um Medienförderung: ÖVP fordert radikalen Systemwechsel

Vizkanzler Bablers Vorschlag zur Medienförderung stößt auf Widerstand. ÖVP-Politiker Sobotka präsentiert ein alternatives Konzept mit einem 350-Millionen-Euro-Fonds, der Journalismus unabhängig von seiner Form fördern soll. Ziel ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Journalismus.

Die Debatte um die künftige Ausgestaltung der staatlichen Medienförderung in Österreich wird zunehmend hitzig und offenbart tiefe Gräben zwischen den Regierungsparteien. Der jüngste Vorstoß von Vizekanzler Andreas Babler ( SPÖ ) zur Neuausrichtung der Förderinstrumente sieht sich nicht nur mit Kritik von Branchenverbänden konfrontiert, sondern steht nun auch einem gänzlich anderen Medienkonzept von Wolfgang Sobotka ( ÖVP ) gegenüber, das eine fundamentale Abkehr von bisherigen Praktiken fordert.

Sobotka übte scharfe Kritik an Bablers Idee, eine neue Journalismuskommission einzurichten, welche die Vergabe von Fördergeldern übernehmen soll. 'Der Staat hat nicht die Aufgabe, den Journalismus zu beurteilen', betonte Sobotka am Freitag. Bislang obliegt diese Aufgabe der unabhängigen und weisungsfreien Medienbehörde KommAustria bzw. der Geschäftsstelle RTR, die für die Verwaltung verschiedener Fördertöpfe zuständig ist. Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) hat sich ebenfalls kritisch zu Bablers Plänen geäußert. Als Reaktion darauf haben der Präsident des Think Tank Campus Tivoli und Reinhold Gmeinbauer einen Gegenentwurf vorgelegt, der eine grundlegende Neuausrichtung der staatlichen Medienförderung anstrebt.

Das Kernstück des ÖVP-Vorschlags ist ein sogenannter Medienleistungsfonds, der einen radikalen Systemwechsel in der staatlichen Medienförderung darstellen soll. Dieser Fonds soll eine einheitliche Förderung für alle Medien, unabhängig von ihrer konkreten Erscheinungsform, gewährleisten und somit eine solide Grundlage für eine lebendige demokratische Öffentlichkeit schaffen. 'Wenn Journalismus nicht frei ist, dann ist es kein Journalismus', unterstrich Wolfgang Sobotka die Bedeutung der Unabhängigkeit für die journalistische Arbeit. Der von ihm konzipierte Fonds sei universell für 'jedes Medium' anwendbar und soll mit einem Volumen von 350 Millionen Euro ausgestattet werden. Diese Summe entspricht in etwa der Hälfte der jährlichen Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ORF erhält derzeit zwischen 700 und 715 Millionen Euro. Die Einführung dieses Fonds würde somit zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen öffentlich-rechtlichem und privatwirtschaftlich organisiertem Journalismus führen.

Die Verteilung der Gelder aus dem Fonds soll sich daran orientieren, welchen Anteil jedes Medium an der Gesamtleistung aller Medien erzielt. Dabei ist eine Förderobergrenze von maximal zehn Prozent des Fonds pro Medium, also 35 Millionen Euro, vorgesehen. Die operative Abwicklung der Mittelvergabe soll weiterhin durch die RTR erfolgen. Im Gegensatz dazu hatte Babler eine Medienförderung von insgesamt 120 Millionen Euro angestrebt. 'Es ist für alle Medien ein Durchatmen', verkündete Gmeinbauer euphorisch. 'Alle bekommen mehr. Wenn man unabhängigen Journalismus ernst nimmt, kann man den jetzt nicht hängen lassen.' Das Prinzip des neuen Fonds sei klar: Der Staat solle weder Inhalte noch Meinungen noch Reichweiten fördern, sondern ausschließlich überprüfbare journalistische Leistungen honorieren. Seine Aufgabe liege vielmehr darin, stabile Rahmenbedingungen für unabhängigen Journalismus als eine essenzielle demokratische Versorgungsleistung zu schaffen.

Die Kriterien für die Förderfähigkeit im Rahmen des neuen Medienleistungsfonds sind klar definiert: Förderbar sind Medienunternehmen, die journalistische Inhalte eigenverantwortlich erstellen und verbreiten und zudem den geltenden werberechtlichen Regulierungen unterliegen. Zu den wesentlichen Voraussetzungen zählen die redaktionelle Eigenständigkeit, die durch ein Redaktionsstatut nachgewiesen werden muss, sowie eine klare Trennung zwischen der redaktionellen Arbeit und der Werbevermarktung. Zusätzliche finanzielle Anreize sollen für die Beschäftigung von Journalistinnen und Journalisten nach VÖZ-ähnlichen Kollektivverträgen und für den Aufbau robuster redaktioneller Strukturen, wie beispielsweise den Betrieb eines Newsrooms oder einer professionellen Redaktion, geschaffen werden. Auch die Markt­akzeptanz, also eine nachweisbare Nutzung durch das Publikum, wird als relevanter Faktor in die Förderentscheidung einfließen. Die sogenannte journalistische Dichte, die misst, wie intensiv ein Medium seine wirtschaftliche Basis in journalistische Leistung umwandelt, wird als Schlüsselindikator zur Förderung der journalistischen Leistung im Verhältnis zum Markt betrachtet, erläutert Studienautor Gmeinbauer. Des Weiteren ist die Einhaltung rechtlicher und journalistischer Standards sowie der geltenden Mediengesetze eine zwingende Voraussetzung.

Die Vergangenheit, geprägt von der sogenannten Inseratenaffäre, die zu einem spürbaren Rückgang öffentlicher Inserate in Zeitungen führte, hat die Notwendigkeit einer transparenteren Vergabe von staatlichen Werbebudgets deutlich gemacht. Die intransparente Inseratenpraxis soll somit aufgelöst werden. Im Gegenzug für die nunmehr 'großzügige' Förderung wird eine klar definierte Gegenleistung für staatliche Kommunikationsmaßnahmen verlangt. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass 'Politik damit etwas intendiert', so Sobotka. Diese Maßnahme soll die Medien von politischem Druck befreien, ergänzt Gmeinbauer.

Der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) hat insbesondere die Fokussierung von Bablers Vorschlag auf kostenpflichtige Angebote kritisiert, da Babler die Förderung von Digitalabos mit 20 Millionen Euro bedacht hatte. Der VÖP sieht sich durch Bablers Ausrichtung auf reine Nachrichtenmedien übergangen. Im Gegensatz dazu behandelt der von Sobotka vorgestellte Fonds Print-, Radio-, Digital- und Fernseh­medien gleichermaßen. 'Wir müssen Journalismus jetzt fördern', appellierte Gmeinbauer abschließend. 'Das ist die Aufgabe des Staates.'





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