Streit um kostenpflichtiges Leitungswasser im Restaurant - Stammgast wirft Preispraktik auf die Straße

Ein Stammgast aus Niederösterreich wirft einem beliebten Lokal im Bezirk St. Pölten‑Land vor, für Leitungswasser extra zu berechnen. Der Vorfall löste Ärger, eine öffentliche Beschwerde und Fragen zur Preistransparenz im Gastgewerbe aus.

Martin H. aus Niederösterreich hat sich unter der Woche ein entspanntes Mittagessen in einem beliebten Gasthaus im Bezirk St. Pölten-Land gegönnt. Als langjähriger Stammgast kennt er die Speisekarte und die üblichen Preise gut und bestellt wie gewohnt ein Hauptgericht, einen Salat und ein Glas Wasser.

Während des Essens genießt er die vertraute Atmosphäre, das freundliche Personal und das typische heimische Flair des Lokals, das viele Pendler auf dem Rückweg von der Arbeit regelmäßig aufsucht. Doch ein scheinbar unschuldiger Zusatzposten auf der Rechnung sorgte später für großen Unmut.

Nachdem er das Essen bezahlt hatte, fiel Martin H. beim erneuten Durchsehen der Quittung ein einzelner Eintrag ins Auge, der ihn verwirrte: "Leitungswasser" - und das zu einem Preis, der deutlich über dem lag, was er für ein Flaschen‑Mineralwasser bezahlen würde. Dieser Posten löste sofort die Frage aus, warum für das Leitungswasser, das üblicherweise als kostenloses Trinkwasser gilt, ein Aufpreis verlangt wird. Der Ärger des Oberösterreichers wuchs, als er den Preisvergleich heranzog.

Ein Sechserträgerl{ }Mineralwasser könne man in den Supermärkten für knapp vier Euro erwerben, während das gleiche Volumen an Leitungswasser in dem Gasthaus mit einem unverhältnismäßig hohen Betrag berechnet wurde. Martin H. kommentierte das Geschehene in einem kurzen Kommentar auf seiner Social‑Media‑Seite: "Hallo, wo samma denn?

" - ein Ausdruck regionaler Verwunderung, der schnell zahlreiche Reaktionen hervorrief. Er warf das kostenpflichtige Wasser in den Müll, da er die Rechnung in der zweiten Hälfte des Abends noch einmal durchging und keinen Sinn in der zusätzlichen Gebühr sah. Die Erfahrung ließ ihn das Lokal künftig meiden und er beschloss, das Thema öffentlich zu machen, um auch andere Gäste vor ähnlichen Überraschungen zu schützen. Auf den Versuch, eine Stellungnahme vom Restaurant zu erhalten, folgte jedoch nur Schweigen.

Martin H. kontaktierte den Betrieb sowohl telefonisch als auch per E‑Mail, um zu klären, warum das Leitungswasser auf der Karte zwar als solches ausgewiesen, aber dennoch extra berechnet wird. Nach einer Woche blieb jegliche Reaktion aus, und das Restaurant reagierte nicht auf weitere Nachfragen. Inzwischen hat Martin H. seine Beschwerde in einem lokalen Online‑Forum veröffentlicht und ruft andere Gäste dazu auf, aufmerksam zu prüfen, ob versteckte Kosten auf der Rechnung auftauchen.

Der Vorfall wirft ein Licht auf ein weit verbreitetes Problem im Gastgewerbe, bei dem Zusatzgebühren häufig unbemerkt bleiben, bis die Gäste die Rechnung prüfen. Durch Martins Erfahrung wird deutlich, dass Transparenz bei der Preisgestaltung unerlässlich ist, um das Vertrauen der Kunden zu erhalten und unnötige Konflikte zu vermeiden





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