Streit um Hormus und Atomprogramm droht Gespräche zwischen USA und Iran zu torpedieren

Ein neuer Konflikt um die strategisch wichtige Straße von Hormus und das iranische Atomprogramm verschärft die Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Beide Seiten versuchen, sich mit Maximalforderungen zu positionieren, riskieren jedoch, dass geplante Verhandlungen abgesagt oder verschoben werden.

Die jüngsten Auseinandersetzungen um die strategisch bedeutende Straße von Hormus und das iranische Atomprogramm werfen einen Schatten über die Hoffnungen auf eine baldige Entschärfung des langjährigen Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Beide Nationen scheinen bestrebt zu sein, sich durch das Aufstellen kompromissloser Maximalforderungen in eine vorteilhafte Ausgangsposition für mögliche künftige Verhandlungen zu bringen. Dieses Manöver birgt jedoch die erhebliche Gefahr, dass die angestrebten Gespräche nicht nur verzögert, sondern im schlimmsten Fall sogar gänzlich abgesagt werden könnten, was die diplomatischen Bemühungen weiter erschweren würde.

Die iranische Regierung hat die Meerenge von Hormus am vergangenen Samstag erneut für den Schiffsverkehr gesperrt, nur knapp 24 Stunden nach deren vorheriger Freigabe. Als Begründung für diese abrupte Kehrtwende nannte Teheran die Weigerung von US-Präsident Donald Trump, die seit Längerem bestehende Blockade iranischer Häfen aufzuheben. Trump hingegen behauptete, der Iran habe sich verpflichtet, die Wasserstraße fortan nicht mehr zu sperren. Parallel dazu sorgten neue Äußerungen Trumps bezüglich des iranischen Atomprogramms im Iran für erheblichen Widerstand. Der US-Präsident berichtete, dass die Vereinigten Staaten und Israel beabsichtigen würden, gemeinsam rund 440 Kilogramm hoch angereichertes Uran aus iranischen Atomanlagen zu bergen. Teheran habe einer solchen Maßnahme prinzipiell zugestimmt, so Trump. Laut Berichten aus Medienkreisen beabsichtigt Trump im Gegenzug, etwa 20 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen iranischen Auslandsguthaben freizugeben, um Teheran als Anreiz für eine Friedenslösung zu dienen. Diese Angebote und Forderungen stehen im deutlichen Kontrast zu den jüngsten Spannungen, die das Vertrauen zwischen den beiden Staaten nachhaltig belasten.

Mohammad Baker Kalibaf, der Parlamentspräsident des Irans und zugleich seine Hauptverhandlungsfigur in den Gesprächen mit den USA, hat Präsident Trump scharf kritisiert und ihm vorgeworfen, die Öffentlichkeit mit Lügen zu täuschen. Kalibaf erklärte, dass die USA mit solchen Taktiken keinen Erfolg haben würden. Beide Seiten verfolgen in dieser diplomatischen Auseinandersetzung die Strategie, den jeweiligen Gegner durch öffentliche Zusagen und unnachgiebige Positionen in eine defensivere Lage zu drängen, bevor neue Verhandlungsrunden beginnen. Dieses Vorgehen, das zwar als ein übliches Ritual internationaler Verhandlungen gilt, birgt jedoch die ernsthafte Gefahr einer unbeabsichtigten Eskalation, deren Ausmaß derzeit nur schwer abzuschätzen ist. Bezüglich des Ortes und des genauen Zeitpunkts für ein neues Treffen, das von Trump für das vergangene Wochenende angekündigt worden war, gab es am Samstag keine konkreten Informationen, was die Unsicherheit weiter verstärkt.

Zunächst schienen die Freigabe der strategisch wichtigen Hormus-Meerenge und die kurz darauf verkündete Waffenruhe im Libanon die Aussichten auf eine neue Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran positiv beeinflusst zu haben. Berichten der „New York Times“ zufolge sind jedoch aufgrund der von Iran verhängten Sperre der Straße von Hormus derzeit rund 900 Schiffe im Persischen Golf gestrandet, was erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen hat. Die aktuell bestehende Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran läuft offiziell am 22. April aus, könnte jedoch bei erfolgreichen neuen Verhandlungen potenziell verlängert werden. Vor dem Iran-Krieg passierten täglich durchschnittlich etwa 130 Schiffe die Straße von Hormus und transportierten dabei geschätzte 20 Prozent der weltweit gehandelten Mengen an Öl und Gas. Während des Krieges hatte der Iran die Meerenge mehrfach für den Schiffsverkehr gesperrt und nur eine geringe Anzahl von Schiffen passieren lassen. Als Reaktion darauf hatte Trump die iranischen Schiffe durch die US-Marine blockieren lassen, um die iranischen Ölexporte zu unterbinden.

Auch die neu etablierte, zehntägige Waffenruhe im Libanon, die am Freitag in Kraft trat, hatte zunächst die Annäherung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran wahrscheinlicher erscheinen lassen. Teheran und der Vermittler Pakistan hatten zuvor vergeblich darauf gedrängt, dass nicht nur im Iran-Krieg, sondern auch im Rahmen des Feldzugs Israels gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon die Waffen schweigen sollten. Trump hatte seinerseits die Hoffnung geäußert, dass eine Einigung mit dem Iran „sehr nahe“ sei. Dennoch liegen die beiden Seiten insbesondere im Streit um das iranische Atomprogramm weiterhin weit auseinander. Beim ersten amerikanisch-iranischen Treffen in Islamabad am vorangegangenen Wochenende forderte die US-Delegation laut Medienberichten, dass der Iran für die kommenden 20 Jahre auf die Anreicherung von Uran verzichten solle – ein entscheidender Schritt für die Herstellung von Atomwaffen. Teheran war jedoch lediglich bereit, einer Frist von fünf Jahren zuzustimmen. Ein weiterer bedeutender Streitpunkt betrifft den Umgang mit den vorhandenen 440 Kilogramm hochangereicherten Urans in iranischen Atomanlagen. Die USA fordern die unverzügliche Herausgabe dieses Materials, während der Iran lediglich anbietet, das Uran so weit zu verdünnen, dass es für die Herstellung von Atomwaffen unbrauchbar wird. Diese tiefgreifenden Differenzen im Atomprogramm gefährden die Möglichkeit eines Durchbruchs erheblich





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