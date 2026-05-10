Streit um Geld bei Grand Slams eskaliert, Trainer sicher: Turniere am längeren Hebel, Preise aber zu niedrig

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka drohte mit einem Boykott des Tennis-Masters in Rom und Trainer Günter Bresnik sieht die Turniere im Geldstreit mit den Spielern von einer höheren Seite. Der Haupttreffer war dabei aber der Ort des Geschehens: Grand Slams wie Wimbledon und Roland Garros fügen diese Saison weitere rund drei Millionen Dollar hinzu. Trainer Bresnik sieht jedoch diese Summe als zu hohe Arbeitspreis.

Der Streit um das Geld bei Grand Slams hat am Rande des Tennis -Masters in Rom eine neue Dimension erreicht. Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka drohte sogar mit einem Boykott.

Trainer Günter Bresnik ist aber sicher, dass die Turniere am längeren Hebel sitzen. Sie verdienen Millionen, aber es ist nie genug. Geld vergiftet derzeit leider auch den Tenniszirkus, war in der ersten Woche des Masters in Rom der bestimmende Gesprächsthema. Zwar wurde bei den bevorstehenden French Open das Preisgeld erneut um 9,5 Prozent angehoben. Den Stars ist das aber zu wenig





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