Wien: Der Streit um die Kinderbuchlesung von Candy Licious im Simmeringer Bildungszentrum spaltet die Politik. FPÖ-Funktionäre verurteilen die Veranstaltung, während SPD und die Künstlerin ihre Rechte verteidigen.

Im Wiener Bezirk Simmering eskaliert erneut eine politische Kontroverse um eine geplante Kinderbuchlesung. Am 25. November soll die bekannte Dragqueen Candy Licious aus ihrem Buch Benny, das Einhorn vorlesen. Das Simmeringer Bildungszentrum veranstaltet dieses Event, das bereits ausgebucht ist und zur Langzeitreihe gehört. Die Wiener Freiheitlichen sehen in dieser Veranstaltung einen schwerwiegenden Eingriff in die kindliche Entwicklung und führen einen öffentlichen Sturm gegen die Durchführung.

FPÖ-Leitung verurteilt Veranstaltung scharf

Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp hat das Ereignis zunächst auf der Social-Media-Plattform Instagram öffentlich angegriffen. Nepp bezeichnete die bevorstehende Lesung in einem Videoclip als absolut grausliche Vorstellungsstunde. Er legte damit den Grundstein für eine breite politische Kritik an der Unterstützung der Stadt Wien. Kurz darauf griff der Klubobmann Maximilian Krauss die Thematik bei einer Pressekonferenz im Wiener Rathaus auf und verschärfte die Rhetorik drastisch.

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Krauss stellte die fundamentale Frage, warum derartige Veranstaltungen explizit vor kleinen Kindern stattfinden müssten. Er forderte stattdessen, dass solche Auftritte in Asylheimen durchgeführt werden sollten, um dort laut seinen Angaben mehr Toleranz zu fördern. Der FPÖ-Klubchef kritisierte zudem die finanzielle und räumliche Unterstützung durch die Stadt Wien scharf. Er bezeichnete es als beschämend, dass öffentliche Mittel bereitgestellt werden, um eine Dragqueen vor minderjährigen Kindern auftreten zu lassen.

Historischer Kontext und politische Konflikte

Diese Debatte ist kein isoliertes Ereignis, sondern Teil einer längeren Konfliktlinie in der Wiener Politik. Bereits im Jahr 2023 hatte Dominik Nepp die Absage einer früheren Lesung in Wien-Mariahilf gefordert und von Sexualisierungspropaganda gesprochen. Ein weiteres Beispiel für die Spannungen im Jahr zuvor war die Zugmuerung des Eingangs einer Wiener Bücherei. Damals wurde der Zugang über Nacht zugemauert und mit dem Schriftzug #NoPridemonth versehen, was als direkte Aktion gegen queere Sichtbarkeit gewertet wurde.

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Candy Licious sieht sich durch diese wiederkehrende Kritik in ihrer künstlerischen Freiheit angegriffen. Sie betonte, dass es sich um eine harmlose Kinderbuchlesung handelt, die aus einem politischen Problem gemacht wird. Die Künstlerin wirft der FPÖ vor, ihre Arbeit durch gezielt zusammengeschnittene Videos in einen falschen Kontext zu stellen. Sie kritisierte besonders, dass ihre Kunst durch die Darstellung der Opposition in die Nähe schwerer Sexualdelikte gerückt werde, was sie als massive Stigmatisierung empfindet.

Rechtliche Prüfung und Abgrenzung zur Stigmatisierung

Die Dragqueen und Kinderbuchautorin reagierte direkt auf die Vorwürfe der FPÖ. Im Gespräch mit dem LGBTIQ+ Magazin GGG.at betonte sie, dass Drag eine Kunstform und kein Täuschungsmanöver sei. Solche Aussagen, so ihre Kritik, tragen zur Stigmatisierung queerer Menschen in der Gesellschaft bei. Candy Licious kündigte an, die unrechtmäßige Verwendung ihrer Bildinhalte durch die Wiener FPÖ juristisch prüfen zu lassen.

Aus Sicht der SPÖ Simmering ist die Kritik an der Veranstaltung völlig unbegründet. Der SPÖ-Bezirksrat Berthold Heber äußerte auf Facebook sein Unverständnis über die Reaktionen der Opposition. Er betonte, dass das gelesene Buch Lebewesen thematisiert, die nach einer guten Tat in die Gemeinschaft integriert werden. Für ihn ist dies eine wunderschöne Geschichte über Integration und Akzeptanz, die keine weiteren Interpretationen zulässt.

Heber fragt rhetorisch, worin genau das Problem des FPÖ-Chefs Dominik Nepp liege. Er verweist darauf, dass es sich nicht um ein politisches Statement, sondern um eine literarische Veranstaltung handelt. Die SPÖ positioniert sich klar gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Sie sieht in der Kritik der FPÖ ein Zeichen dafür, dass denen, denen Integration am Herzen liegt, entgegenwirkt wird.