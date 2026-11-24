Hitze in Straßburg: FPÖ-Chef Vilimsky wirft der EU Heuchelei vor, während ÖVP-Chef Lopatka die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn verteidigt. Details zum Konflikt.

Bei einer Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg kam es zu einem heftigen Wortgefecht zwischen den österreichischen EU-Abgeordneten Harald Vilimsky von der FPÖ und Reinhold Lopatka von der ÖVP. Der Streit entzündete sich an den weitreichenden politischen und juristischen Veränderungen, die seit dem Machtwechsel in Ungarn eingeleitet wurden.

Heuchelei-Vorwurf an die EU- Institutionen

Harald Vilimsky, der Delegationsleiter der Freiheitlichen, kritisierte die Europäische Union scharf dafür, wie sie mit der neuen ungarischen Regierung umgehe. Er warf der EU vor, im Umgang mit Budapest großen Scheinheiligkeit an den Tag zu legen. Während der politische Machtwechsel in Ungarn von Brüssel oft als demokratischer Sieg gefeiert werde, würden gravierende Eingriffe in die Justizstruktur ignoriert. Vilimsky verwies dabei auf die Neubesetzung an der Spitze des Verfassungsgerichts sowie den rückwirkenden Entzug des passiven Wahlrechts für bestimmte Richter durch die neue Regierung.

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Der FPÖ-Politiker verglich die aktuelle Entwicklung in Budapest mit autoritären Regimen und nannte explizit Pjöngjang sowie Teheran. Er bezeichnete die EU-Vertreter ironisch als "EU-Mullahs", die die Abwahl von Viktor Orban feierten, sich aber selbst wie Diktatoren gebärden. Diese rhetorische Schärfe verdeutlicht die tiefe Spaltung in der Bewertung der ungarischen Innenpolitik innerhalb der österreichischen Delegation.

Korruptionsermittlungen als politisches Spiel

Obwohl Vilimsky Korruptionsfälle unter der früheren Regierung Orban für aufklärungsbedürftig hielt, betonte er, dass solche Prozesse keine politische Einbahnstraße sein dürfen. Als konkretes Beispiel führte der Freiheitliche einen Fund von 17 Millionen Euro in Ungarn an. Ursprünglich sei dieser Betrag einem Minister der früheren Orban-Regierung zugeschrieben worden. Laut Vilimsky hätten sich die Ermittlungen nun jedoch in Richtung eines Unternehmers verschoben, was die politische Selektivität der Justizunterstützung demonstriere.

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Die ungarische Regierung habe unter Orban umfassende Verfassungs- und Justizreformen angestoßen, welche die strukturelle Machtbalance im Land verändert hatten. Diese historischen Fakten bildet Vilimsky ab, um zu argumentieren, dass die aktuelle Kritik der EU einseitig und motiviert sei. Er fordert eine ausgewogene Betrachtung, die nicht nur die Fehler der alten, sondern auch die Handlungen der neuen Verwaltung kritisch hinterfragt.

ÖVP verteidigt Rechtsstaatlichkeit in Budapest

Reinhold Lopatka, der Delegationsleiter der ÖVP, ließ die Anschuldigungen seines politischen Kontrahenten nicht auf sich sitzen. Er kritisierte Vilimsky dafür, dass dieser der abgewählten Regierung Orban die Stange halte, obwohl weiterhin ernste Korruptionsermittlungen in Millionenhöhe gegen ehemalige Amtsträger laufen. Lopatka argumentierte, dass Orban auf dem Weg zu einem antidemokratischen Regime gewesen sei, welcher durch die jüngsten Wahlen erfolgreich gestoppt worden sei.

Gegenüber dem Vorwurf der Heuchelei verwies Lopatka darauf, dass die neue ungarische Regierung bereits zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Medienfreiheit eingeleitet habe. Der ÖVP-Politiker betonte, dass entscheidend sei, wie diese Reformen in der konkreten Praxis funktionieren und ob sie die demokratischen Institutionen wirklich stärken. Für die ÖVP steht die praktische Umsetzung im Vordergrund, nicht nur die theoretische Rechtslage.

Konsequenzen für die österreichische Außenpolitik

Der öffentliche Schlagabtausch in Straßburg zeigt, wie unterschiedlich die beiden großen österreichischen Parteien die Entwicklung in Ungarn interpretieren. Während die FPÖ eine starke Kritik an der EU-Haltung und eine Verteidigung der ungarischen Souveränität gegenüber Brüssel einnimmt, setzt die ÖVP auf die Unterstützung demokratischer Korrektivmechanismen. Dieser Dissens wird die künftige österreichische Positionierung in der Ungarn-Debatte im EU-Parlament maßgeblich beeinflussen.

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Beide Politiker sind sich jedoch in einem Punkt einig: Die Aufklärung alter Korruptionsfälle ist notwendig, darf jedoch nicht instrumentalisiert werden. Während Lopatka den Fokus auf die aktuellen Verbesserungen der Rechtsstaatlichkeit legt, sieht Vilimsky in den Ermittlungen der neuen Regierung eher ein Instrument der politischen Säuberung. Die Debatte um Ungarn bleibt somit ein zentrales Spannungsfeld in der europäischen Politik.