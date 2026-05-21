Streit eskalierte in Wohneinrichtung: Noch nicht rechtskräftiges Urteil von 18 Jahren Gefängnis

Ein 42-Jähriger hat in Wien-Meidling während eines Streits mit einem Jagdmesser auf seinen Mitbewohner eingerichtet, woraufhin das Landesgericht für Strafsachen Wien eine Haftstrafe von 18 Jahren verhängt hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ein Streit in einer Wohneinrichtung eskalierte blutig: Ein 42-Jähriger stach mit einem Jagdmesser auf seinen Mitbewohner ein. Nun ist das Urteil klar. Nach einer blutigen Messerattacke in einer betreuten Wohneinrichtung in Wien-Meidling ist ein 42-Jähriger am Donnerstag wegen versuchten Mordes schuldig gesprochen worden.

Das Landesgericht für Strafsachen Wien verhängte eine Haftstrafe von 18 Jahren. Zusätzlich wurde die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum angeordnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig





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