Streifkollision auf der L1224 Pramtalstraße – Keine Verletzten

Am Freitagabend kam es auf der L1224 Pramtalstraße im Gemeindegebiet Weibern zu einer Streifkollision zwischen zwei Fahrzeugen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte die Bergung der Fahrzeuge.

Am Freitagabend wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr en Weibern und Grieskirchen , des Rettungsdienst es sowie der Polizei zu einem vermeintlich schweren Verkehrsunfall im Gemeindegebiet Weibern (Bezirk Grieskirchen ) gerufen.

Der Einsatz erfolgte aufgrund einer automatischen Notrufauslösung des eCall-Systems, welches in modernen Fahrzeugen bei schweren Unfällen automatisch einen Notruf absetzt. Die anfängliche Meldung deutete auf eine mögliche Personenrettung hin, was die schnelle und umfassende Alarmierung der verschiedenen Einsatzorganisationen rechtfertigte. Bei der Ankunft am Unfallort, auf der L1224 Pramtalstraße, stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass die Situation glücklicherweise weniger dramatisch war als zunächst angenommen. Es hatte sich um eine Streifkollision zwischen zwei Personenkraftwagen gehandelt.

Trotz des Zusammenstoßes waren alle beteiligten Personen bereits aus den Fahrzeugen gestiegen und erlitten hatten keine Verletzungen. Die Feuerwehr übernahm daraufhin die Absicherung der Unfallstelle, um weitere Gefahren zu vermeiden und den Bereich für die Bergungsarbeiten vorzubereiten. Dies umfasste die Sicherstellung der Fahrzeuge, die Ausleuchtung der Unfallstelle und die Lenkung des Verkehrs. Die Bergung der beschädigten Fahrzeuge wurde durch ein verständigtes Abschleppunternehmen durchgeführt.

Die Feuerwehr unterstützte das Abschleppunternehmen dabei, die Fahrzeuge sicher von der Fahrbahn zu entfernen, um die Pramtalstraße schnellstmöglich wieder für den Verkehr freizugeben. Während der Bergungsarbeiten und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn war die L1224 zwischen den Ortschaften Rottenbach und Weibern für etwa eine Stunde nur eingeschränkt befahrbar. Der Verkehr wurde in dieser Zeit durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei geregelt, indem er abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigelotst wurde.

Diese Maßnahme diente dazu, Staus zu vermeiden und den Verkehrsfluss so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Die Einsatzkräfte achteten dabei besonders auf die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, einschließlich der beteiligten Fahrer und der umstehenden Zuschauer. Die Koordination zwischen den verschiedenen Einsatzorganisationen verlief reibungslos und effizient, was zu einer schnellen und sicheren Bewältigung der Situation beitrug.

Die automatische Notrufauslösung durch das eCall-System erwies sich in diesem Fall als wertvolle Hilfe, da sie eine schnelle Reaktion der Einsatzkräfte ermöglichte, obwohl letztendlich keine schwerwiegenden Verletzungen vorlagen. Die Feuerwehr Weibern und Grieskirchen betont die Bedeutung von vorsichtigem und aufmerksamem Fahren, um solche Unfälle zu vermeiden. Auch wenn in diesem Fall niemand zu Schaden kam, können Streifkollisionen schnell zu größeren Schäden und Verletzungen führen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.

Es ist wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer die Verkehrsregeln beachten und sich an die jeweiligen Straßenverhältnisse anpassen. Die L1224 Pramtalstraße ist eine viel befahrene Strecke, auf der es regelmäßig zu Verkehrsbehinderungen kommt. Daher ist es besonders wichtig, hier aufmerksam und vorausschauend zu fahren. Die Einsatzkräfte bedanken sich bei allen beteiligten Organisationen für die gute Zusammenarbeit und bei den Verkehrsteilnehmern für ihre Geduld während der Einsatzmaßnahmen.

Der Vorfall dient als Mahnung, dass auch vermeintlich kleine Unfälle zu größeren Problemen führen können und dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer oberste Priorität haben sollte. Die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte und die effiziente Absicherung der Unfallstelle trugen dazu bei, dass die Situation schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte und der Verkehr rasch wieder normalisiert werden konnte





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