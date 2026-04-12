Streaming-Paradox: Musiker kämpfen mit geringen Einnahmen trotz Abhängigkeit

Eine Studie zeigt, dass viele Musiker trotz der Bedeutung von Streaming-Diensten für ihre Karriere kaum davon leben können. Die Einnahmen sind oft unzureichend, während die Abhängigkeit von Streaming-Plattformen steigt. Ein 'Streaming-Paradox' prägt die Musikindustrie.

Viele Musik er kämpfen mit den Herausforderungen des modernen Musik geschäfts, insbesondere mit der geringen Vergütung durch Streaming -Dienste. Eine aktuelle Studie des Oxford Internet Institute und der Universität Groningen beleuchtet die finanzielle Situation von Musik schaffenden weltweit. Die Untersuchung konzentrierte sich auf eine Zielgruppe, die weder zu den wohlhabenden noch zu den berühmten Musik ern gehört – also die überwiegende Mehrheit der Künstler.

Die Ergebnisse zeigen ein deutliches Bild: Trotz der wichtigen Rolle von Streaming für die Karriere sind die Einnahmen oft unzureichend, um den Lebensunterhalt zu sichern. Das sogenannte Streaming-Paradox, also die Abhängigkeit von Streaming bei gleichzeitig geringen Einnahmen, ist ein globales Phänomen, das Musiker aller Genres betrifft. Die Studie befragte 1198 Musikschaffende aus Brasilien, Chile, den Niederlanden, Nigeria und Südkorea, um ein umfassendes Bild der finanziellen Realität zu erhalten.\Die Studie ergab, dass die Mehrheit der befragten Musiker mit ihren Einnahmen aus Musik nur schwer über die Runden kommt. So gaben 77 Prozent der Kreativen an, im Jahr vor der Befragung weniger als 10.000 Euro mit ihrer Musik verdient zu haben. Noch alarmierender ist, dass 29 Prozent weniger als 1000 Euro verdienten und 26 Prozent keinerlei Einkommen aus ihrer musikalischen Tätigkeit erzielten. Der Anteil des Streamings an den Gesamteinnahmen variiert stark, wobei nur ein kleiner Prozentsatz der Befragten durch Streaming signifikante Einnahmen generiert. Viele Musiker sind auf Streaming-Dienste angewiesen, um überhaupt wahrgenommen zu werden, und sehen es als entscheidend für ihren beruflichen Erfolg an. Dennoch ist die finanzielle Entlohnung oft weit entfernt von dem, was für ein Auskommen notwendig wäre. Der Studienautor Robert Prey betont, dass nur sehr wenige Künstler allein vom Streaming leben können. Ein deutliches Beispiel für die Ungerechtigkeit des Systems lieferte kürzlich der deutsche Künstler LGoony, der auf die extrem geringe Vergütung pro Stream aufmerksam machte. Er verdeutlichte, dass ein Euro durch Spotify-Streams erst nach über 15 Stunden Hörzeit erzielt wird. Diese Situation unterstreicht die Entwertung von Musik durch die großen Unternehmen und die zunehmenden Herausforderungen durch Algorithmen, Chat-Bots und KI-generierte Musik.\Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen die dringende Notwendigkeit, das aktuelle Vergütungsmodell im Musikbereich zu überdenken. Trotz der enormen Bedeutung von Streaming für die Sichtbarkeit und den Karriereerfolg der Musiker, spiegelt sich dies nicht in einer angemessenen finanziellen Entlohnung wider. Die Studie zeigt, dass viele Musiker in einer Zwickmühle stecken: Sie sind auf Streaming-Dienste angewiesen, um überhaupt gehört zu werden, aber die Einnahmen sind oft zu gering, um davon leben zu können. Dieses Dilemma wird durch die zunehmende Konkurrenz durch KI-generierte Musik und die Algorithmen der sozialen Medien noch verschärft. Der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer plant bereits einen Runden Tisch mit Plattenlabels und Streamingdiensten, um nach gerechteren Vergütungsmodellen zu suchen. Diese Initiative zeigt die wachsende Erkenntnis, dass dringend Handlungsbedarf besteht, um die Rechte und die finanzielle Situation von Musikern zu verbessern und die Nachhaltigkeit des Musikgeschäfts zu sichern. Nur durch eine gerechtere Verteilung der Einnahmen und eine Anpassung der Geschäftsmodelle kann sichergestellt werden, dass Musiker fair für ihre Arbeit entlohnt werden und weiterhin qualitativ hochwertige Musik produzieren können. Die Diskussion um die Zukunft der Musikindustrie hat gerade erst begonnen, und die Ergebnisse dieser Studie sind ein wichtiger Beitrag zu dieser Debatte





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Musik Streaming Einnahmen Musiker Vergütung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trotz starker Leistungen - Sky-Experte Hamann gegen das DFB-Comeback von NeuerManuel Neuer Rückkehr: Hamann und Kahn gegen Comeback im DFB-Tor. Diskussion um Nationalteam, Baumann und WM 2026 sorgt für Kontroversen.

Read more »

St. Pöltens Kampf gegen die Obsorge ab Tag einsÜberfällige Obsorge-Reform oder Kostenlawine? Insbesondere Niederösterreich will keine automatische Obsorge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Ministerin Sporrer bleibt hart.

Read more »

Wie ein Beben: Grönemeyer spricht über Tod von FrauHerbert Grönemeyer spricht kurz vor seinem 70. Geburtstag in einer ARD-Doku offen über den Tod seiner Frau und wie er danach weiterleben musste. Der Musiker erinnert sich an die Tragödie, die sein Leben veränderte, und wie er trotz des Schmerzes für seine Kinder da sein musste.

Read more »

Die 6 spannendsten neuen Serien und Filme dieser WocheEntdecken Sie die neuesten Highlights im Streaming-Universum: Von der finalen Staffel der Superhelden-Satire bis hin zu düsteren Zukunftsvisionen und packenden Survival-Thrillern. Hier finden Sie einen Überblick über die spannendsten Serien und Filme, die diese Woche starten.

Read more »

Florian Silbereisen: Karriere auf dem Höhepunkt und Kinofilm in PlanungSchlagerstar Florian Silbereisen erlebt einen Karrierehöhepunkt mit Streaming-Film, neuem Album und Open-Air-Tournee. Ein Kinofilm über sein Leben ist für 2027 geplant. Zudem kündigt er eine Arena-Tour für 2027 an.

Read more »

Österreich liebt seine Musik. Liebt es seine Musiker?Mozart, Falco, Austropop: Mit Stolz nennt sich Österreich eine Kulturnation. Aber wie geht es den Menschen in der Musikbranche wirklich?

Read more »