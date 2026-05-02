Streaming-Highlights der Woche: Von Astronauten, Politikern und schrumpfenden Ehefrauen

Eine vielseitige Auswahl an neuen Serien und Filmen auf den Streaming-Plattformen – darunter Sci-Fi, Drama, Satire und Komödie. Entdecken Sie Geheimtipps aus Mexiko, Schweden und Argentinien.

Die Streaming -Landschaft brodelt vor neuen Inhalten, und die kommende Woche verspricht eine spannende Mischung aus packenden Dramen, humorvollen Satiren und übernatürlichen Mysterien. Ein Name, der in letzter Zeit immer wieder in den Schlagzeilen auftaucht, ist Abdul-Mateen, der in die Fußstapfen großer Schauspieler tritt.

Doch der studierte Architekt hat sich bereits einen Namen mit eigenen, feinen Filmen gemacht und muss sich keineswegs verstecken. Die Erwartungen sind hoch, insbesondere für die neue Serie über eine Astronautin, die mit einem ungebetenen Gast aus dem Weltraum zurückkehrt – ein Plot, der nach fesselnder Unterhaltung klingt. Neben dieser Sci-Fi-Geschichte gibt es eine Vielzahl von Geheimtipps aus aller Welt zu entdecken. Mexiko präsentiert eine bissige Politsatire, die die dunklen Seiten der Macht offenlegt.

Ein unscheinbarer Mann steigt nach einer persönlichen Krise in die Politik auf und entwickelt sich zu einem skrupellosen Strippenzieher. Schweden bricht mit der Tradition des Nordic Noir und serviert stattdessen eine herzerwärmende Geschichte über Sonne und Beton. Diese Serie erzählt von einer 49-jährigen Schwedin, die ihr Leben in Frankreich als Au Pair neu beginnt, voller Melancholie und nordischem Humor.

Auch eine argentinische Erfolgsserie lockt mit scharfem Humor und Selbstironie, die die Schwierigkeiten des modernen Lebens und den ständigen Vergleich mit anderen beleuchtet. Ein weiterer Höhepunkt ist die erste Serienadaption eines Bestsellers von Isabel Allende, die über Jahrzehnte das Schicksal dreier Frauen und ihrer Familie zwischen Liebe, politischer Gewalt und gesellschaftlichem Umbruch verfolgt. Die Vielfalt der neuen Angebote setzt sich fort mit einer Action-Miniserie, in der ein Ex-Agent ein Mädchen beschützt und einen gnadenlosen Rachefeldzug startet, der den Filmstoff erweitert.

Eine skurrile Komödie erzählt von einem Wissenschaftler, der seine Frau versehentlich auf Lego-Größe schrumpft, wodurch alte Konflikte auf brutale Weise ans Licht kommen. Für diejenigen, die es düsterer mögen, gibt es eine Geschichte über einen ehrgeizigen Bürgermeister, der eine angeblich verfluchte Insel touristisch erschließen will, was zu einem Mix aus Provinzposse und übernatürlichem Albtraum führt. Und schließlich wirft ein deutscher Film einen rohen und direkten Blick auf den Berliner Alltag von vier Jugendlichen, die mit Gewalt, Perspektivlosigkeit und Freundschaft kämpfen.

Diese Bandbreite an Themen und Genres verspricht eine Woche voller spannender und unterhaltsamer Fernseherlebnisse. Der Redakteur, ein ehemaliger Musiker mit einem breiten musikalischen Geschmack und einem Hang zur philosophischen Betrachtung, hat diese Auswahl mit Sorgfalt zusammengestellt, um den unterschiedlichen Interessen der Zuschauer gerecht zu werden. Seine vielseitigen Studien in Philosophie, Jura, Theaterwissenschaft und sogar Vorgeschichte und Hethitologie spiegeln seine Neugier und seinen Wunsch wider, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten





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