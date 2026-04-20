Strategische Neuausrichtung bei Hervis: Verkauf des Auslandsgeschäfts beschlossen

Nach massiven Verlusten trennt sich Hervis von seinem internationalen Filialnetz. Während Spar das Kapitel Sporthandel bereits beendet hat, konzentrieren sich die neuen Eigentümer nun auf eine umfassende Sanierung des österreichischen Geschäfts.

Der Salzburger Handelsriese Spar hat einen bedeutenden strategischen Einschnitt in seiner Unternehmensstruktur vollzogen. Nachdem der Konzern sich bereits im Januar dieses Jahres von seiner angeschlagenen Sporthandel stochter Hervis getrennt hatte, wurde nun ein weiterer tiefgreifender Schritt in der Neustrukturierung bekannt gegeben. Die neuen Eigentümer der Marke, das Duo Sven Voth und Udo Schloemer, haben den Verkauf des internationalen Filialnetzes besiegelt.

Konkret betroffen sind 43 Standorte, die sich auf den slowenischen, kroatischen sowie den deutschen Markt verteilen. Während der Großteil des Geschäfts in Slowenien mit 21 Filialen und Kroatien mit 18 Filialen angesiedelt ist, sind auch vier deutsche Niederlassungen Teil der Transaktion. Der Investor, dessen genaue Identität sowie die finanziellen Details der Übernahme unter strengem Verschluss gehalten werden, hat mit sofortiger Wirkung die operative Führung dieser Auslandstöchter übernommen. Experten sehen in diesem Schritt eine notwendige Konsequenz, um die belastende Kostenstruktur zu bereinigen und das Unternehmen für eine ungewisse Zukunft neu auszurichten. Die Hintergründe dieses Verkaufs sind eng mit der wirtschaftlichen Schieflage von Hervis in den vergangenen zwei Jahren verknüpft. Das Unternehmen hatte in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 kumulierte Verluste von über 100 Millionen Euro angehäuft. Allein das Jahr 2023 schlug mit einem Minus von 64 Millionen Euro zu Buche, während im Folgejahr weitere 43 Millionen Euro an Verlusten hinzukamen. Parallel dazu sank der Umsatz von 261 Millionen auf 253 Millionen Euro, was den immensen Druck auf die Geschäftsführung verdeutlicht. Mit dem Verkauf der internationalen Sparten verfolgen Voth und Schloemer nun das klare Ziel, die Ressourcen auf das österreichische Kerngeschäft zu fokussieren. Geschäftsführer Markus Hupach unterstrich, dass man sich nach der Abgabe der Auslandsmärkte nun vollumfänglich auf die notwendigen Weichenstellungen innerhalb Österreichs konzentrieren könne, wo das Marktumfeld im Sporthandel als äußerst kompetitiv und herausfordernd gilt. Für den österreichischen Standort steht nun eine entscheidende Phase der Evaluierung bevor. Während die operative Führung der internationalen Töchter bereits in neue Hände übergegangen ist, laufen in Österreich intensive Analysen, um das Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig zu halten. Die neuen Eigentümer, die als Quantum Investment Holding GmbH agieren, stehen vor der schwierigen Aufgabe, die angeschlagene Marke Hervis in einem hart umkämpften Einzelhandelsmarkt zu stabilisieren. In den kommenden Monaten werden richtungsweisende Entscheidungen erwartet, die über das künftige Gesicht von Hervis in Österreich entscheiden werden. Beobachter der Branche sind sich einig, dass der Verkauf der internationalen Tochtergesellschaften nur ein erster Baustein einer umfassenden Restrukturierung ist. Ob das Duo Voth und Schloemer durch radikale Sparmaßnahmen oder eine Neupositionierung der Marke das Ruder herumreißen kann, bleibt abzuwarten. Die Branche blickt gespannt auf die angekündigten Restrukturierungsschritte, die den Fortbestand der traditionsreichen Kette sichern sollen





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