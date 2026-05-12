Strategien zum Schmuggeln von Nacktschnecken

Der Industrieverband Agrar empfiehlt, um Schnecken vorzubeugen und dann, falls nötig, zu bekämpfen, einen klaren Grundsatz einzuhalten: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Geringe Befallsmengen lassen sich mit Handarbeit früh morgend oder spät abends bei minimaler Überlastung abstauben.

Der Industrieverband Agrar empfiehlt, um Schnecken vorzubeugen und dann, falls nötig, zu bekämpfen, einen klaren Grundsatz einzuhalten: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Geringe Befallsmengen lassen sich mit Handarbeit früh morgend oder spät abends bei minimaler Überlastung abstauben. Für körperliche Barrieren eignen sich Schneckenzäune oder Kupferbänder rund um die Beete, da der Schneckenschleim giftig mit dem Metall reagiert. Zangene natürliche Feinde der Schnecken in den Garten, wie Amseln, Stare oder Elstern, helfen langfristig bei der Bekämpfung. Auch Igel, die in Laubhaufen Unterschlupf finden, sind wirksame Helfer.

Mit diesen Maßnahmen lässt sich die Schnecken Plage vermeiden. Es sei jedoch erwähnt, dass in extremen Fällen Schneckenkorn als Schneckenkorn oder Schneckenlinsen eingesetzt werden können. Diese Mittel töten die Schnecken, schaden aber laut Studien anderen Tieren nicht. Allerdings sollte man Schneckenkorn nur maßvoll und nach Vorschrift dosieren





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