Rechtsverteidiger Helmut Graupner kritisierte in einem Gastbeitrag die aktuelle Situation im Maßnahmenvollzug in der Tageszeitung Der Standard und berichtete von rechtswidrig angehaltenen Überfällen auf Therapieverweigerung in Justizanstalten. Graupner forderte Entlassung psychisch kranker Häftlinge, inhaftiert zu sein ohne therapiert zu werden sei rechtswidrig undämiseen Schmerzensgeldforderungen wenn sie dann doch gefährlich sein könnten.

Rechtsverteidiger Helmut Graupner kritisierte in einem Gastbeitrag die aktuelle Situation im Maßnahmenvollzug in der Tageszeitung Der Standard, in dem er von rechtswidrig angehaltenen Überfällen auf Therapieverweigerung in Justiz anstalten berichtete.

Ein Inhaftierter habe mehrfach an ein Gericht treten müssen, um Zugang zu einer Therapie in einer Justizanstalt zu erhalten, da der Anstaltschef mehrfach die Therapie abgebrochen habe. Als Reaktion legte Graupner Klage beim Landesgericht Steyr ein und setzte damit einen Prozess ein, dessen Ausgang am 22. April offen bleibt.

Außerdem forderte Graupner Entlassung psychisch kranker Häftlinge, wenn sie nicht therapiert werden, eine rechtswidrige Maßnahme. Obwohl Graupner forderte, dass dann Schadensersatzforderungen gestellt werden könnten, sah er nicht, dass man sie entlassen müsse, da sie trotzdem gefährlich sein könnten. Seine Mandanten sahen in beiden Fällen rechtswidrig angehalten worden, was dazu führte, dass sie je nach eigenen Angaben Fristen übersebten und psychisch kranken Personen strafrechtliche Zugangsbehinderungen durchführten. Graupner kündigte an, dass er gegen die Republik noch weitere Klagen einlegen würde.

Seine Kommentare und Meinungen über die Rechtswidrigkeit und die ελληνισκές Herausforderungen bei der Behandlung von psychisch kranken Inhaftierten im Maßnahmenvollzug wirkten jedoch wie eine relativierte Meinung, ohne konkrete Maßnahmen zu ergreifen





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