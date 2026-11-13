Straflandesgericht Graz verurteilt 22-Jährigen wegen NS-Wiederbetätigung

Ein 22-Jähriger in Graz wurde wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung zu sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Er verbreitete Jahre lang NS-Propaganda in einer Chatgruppe. Das Gericht sah eine Grundgesinnung. Eine Bedingung wurde ausgesetzt.

Das Grazer Straflandesgericht hat einen 22-jährigen Mann wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Der bislang unbescholtene Angeklagte hatte über mehrere Jahre hinweg extremistische und nationalsozialistische Inhalte in einer privaten Chatgruppe verbreitet. Das Gericht sah in diesem langandauernden Verhalten eine nachweisbare Grundgesinnung, die weit über einmalige Fehltritte hinausgeht. Die Verurteilung markiert die juristische Aufarbeitung eines Falls, der durch die Verbindung zu einem späteren Amoklauf in Graz öffentliche Aufmerksamkeit erregte.

Verbreitung von NS-Inhalten über Jahre

Der Kern der Anklage bestand darin, dass der 22-Jährige systematisch Propagandamaterial innerhalb einer geschlossenen Online-Community teilte. Nach eigenen Angaben im Prozess habe die Verbreitung dieser Inhalte harmlos begonnen und sich im Laufe der Jahre gesteigert. Die Geschworenen ließen diese Entschuldigung jedoch nicht gelten, da das Verhalten regelmäßig und über einen langen Zeitraum hinweg stattfand. Der Richter betonte, dass solche wiederholten Handlungen auf eine fest verwurzelte Einstellung hinweisen müssen. Die juristische Einordnung als Wiederbetätigung erfolgte basierend auf der dokumentierten und anhaltenden Natur der Handlungen.

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Verbindung zum Grazer Amokläufer

Im Fokus des Verfahrens stand auch die persönliche Beziehung des Angeklagten zum späteren Grazer Amokläufer. Die beiden kannten sich bereits seit der Volksschule, wobei sich die Freundschaft mit der Zeit vor allem auf gemeinsame Computerspiele verlagerte. Diese Verbindung wurde im Prozess ausführlich thematisiert, da der Angeklagte Mitglied derselben Chatgruppe war. Die Verteidigung vertrat die Position, dass es für den 22-Jährigen keinerlei Anzeichen oder Ankündigungen für die spätere Gewalttat des Amokläufers gab. Die Ermittler stellten nach der Tat keinen direkten organisatorischen oder planerischen Zusammenhang zwischen dem Angeklagten und dem Amoklauf fest.

Selbstmord des Amokläufers und Prozessverlauf

Der Hintergrund des Falls wird durch die Taten des Grazer Amokläufers geprägt, der zehn Menschen tötete und anschließend sich selbst das Leben nahm. Im Gerichtsverfahren erklärte der 22-Jährige deutlich seine Schuldgefühle an dem Vorfall. Er betonte, dass er kein Wissen über die konkreten Pläne des Amokläufers gehabt habe. Seine Aussage, das Verhalten geändert und insbesondere den Konsum von Ego-Shootern eingestellt zu haben, wurde als Teil der Aufarbeitung betrachtet. Der Richter zeigte jedoch wenig Verständnis für die Argumentation, dass die Handlungen nicht vorsätzlich im Sinne einer direkten Tatbegleitung gewesen seien.

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Urteil des Gerichts und Bewährung

Schließlich sprachen die Geschworenen den 22-Jährigen wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung schuldig. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die bedingt nachgesehen wurde. Zusätzlich wurde die Anordnung von Bewährungshilfe getroffen, um das weitere Verhalten des Verurteilten zu überwachen und zu begleiten. Diese Maßnahme dient der Prävention und der sozialen Einbindung des jungen Mannes. Das Urteil spiegelt die Schwere der ideologischen Verstrickung wider, ohne eine tatsächliche Freiheitsentziehung im Vollzug anzuordnen.

Ministerium für Bildung und Gedenkstättenbesuch

Neben der strafrechtlichen Ahndung wurden weitere pädagogische Auflagen gegen den Verurteilten ausgesprochen. Dazu gehört die Verpflichtung, einen pädagogischen Rundgang durch die KZ-Gedenkstätte Mauthausen zu absolvieren. Dieser Besuch ist Teil der Aufklärungsarbeit und soll den realen Hintergrund der nationalsozialistischen Verbrechen verdeutlichen. Die Kombination aus strafrechtlicher Verurteilung, Bewährungshilfe und historischer Bildung soll eine weitere Radikalisierung verhindern und dem Opfer des juristischen Prozesses dienen.