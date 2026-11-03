Strafgericht Wien: 25-Jähriger wegen sexuellen Missbrauchs zu sechs Jahren Haft verurteilt

Ein Wiener Mann wurde wegen schwerem sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und der Herstellung von Missbrauchsmaterial zu sechs Jahren Haft verurteilt. Das Urteil erfolgte nach Geständnissen zur Millennium City.

Am Dienstagnachmittag urteilte das Wiener Landesgericht in einem schwerwiegenden Verfahren über sexuellen Missbrauch von Minderjährige n. Ein 25-jähriger Angeklagter wurde wegen der Anstiftung und Beteiligung an sexuellen Handlungen mit Kindern sowie der Herstellung von pornografischem Material zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Die Tatereignisse fanden im Februar 2026 an einem öffentlichen Ort in Wien statt.

Tatvorwurf im Wiener Bürokomplex

Der 25-Jährige lernte laut der Anklage am 24. Februar 2026 in der Wiener Millennium City einen 14-jährigen Jungen kennen. Anschließend zog er den 14-Jährigen sowie einen zwölf Jahre alten Freund des Jugendlichen in eine Toilettenanlage des Gebäudes. Dort soll es zu sexuellen Handlungen mit beiden Jugendlichen gekommen sein, wofür der Angeklagte jedem der beiden Jungen je 100 Euro zahlte.

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Nachdem sich die Gruppe zuvor getrennt hatte, kontaktierte der 25-Jährige den zwölfjährigen Jungen zwei Stunden später telefonisch. Er vereinbarte ein weiteres Treffen mit dem Minderjährigen, bei dem wiederum sexuelle Handlungen stattfanden. Laut Anklage dokumentierte der Angeklagte diese zweite Begegnung mithilfe seines Mobiltelefons als digitales Bildmaterial.

Geständnis und Verteidigungslinie

Während der Gerichtsverhandlung zeigte sich der Angeklagte bezüglich der sexualbezogenen Angaben weitgehend geständig. Er verteidigte sich jedoch mit der Aussage, er habe den jüngeren der beiden Jungen fälschlicherweise für 14 Jahre alt gehalten. Der Mann gab zu, den älteren Jugendlichen explizit nach seinem Alter befragt zu haben, um strafrechtlich auf der sicheren Seite zu sein.

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Zugleich räumte er ein, nicht gewusst zu haben, dass sexueller Verkehr gegen Bezahlung mit Personen unter 16 Jahren strafbar ist. Auf die Frage der Richter, weshalb er das telefonische Nachreichen des Treffens mit dem Jüngeren angeordnet hatte, gab der Angeklagte an, er sei sexuell erregt gewesen. Den spezifischen Vorwurf, das Bildmaterial der zweiten Tat am Ort der Geschehnisse hergestellt zu haben, wies er zurück.

Schutzmassnahmen für die Zeugen

Um die beiden betroffenen Burschen vor einer erneuten psychischen Belastung und Konfrontation mit dem Täter zu schützen, wurden ihre Aussagen im Ermittlungsverfahren kontradiktorisch durchgeführt. Dies ermöglichte es den Zeugen, auf ihr persönliches Erscheinen im Saal und auf eine direkte Gegenüberstellung mit dem 25-Jährigen zu verzichten.

Zusätzlich wurde während der Vorführung der Videomitschnitte und der damit verbundenen Angaben die Öffentlichkeit aus dem Gerichtsverfahren ausgeschlossen. Diese Maßnahme diente dem besonderen Schutz der Privatsphäre und der psychischen Integrität der minderjährigen Opfer während des sensiblesten Teils der Beweisaufnahme.

Härte des Urteils und rechtliche Konsequenzen

Das Gericht verhängte gegen den 25-Jährigen eine Haftstrafe von sechs Jahren. Die Anklage hatte schwerwiegende Delikte wie schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen, sexuellen Missbrauch von Jugendlichen und die Herstellung von bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial vorgelegt. Die juristische Einordnung dieser Vergehen führte zur feststehenden Strafhöhe.

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Falls das Urteil nicht bestätigt oder angefochten wird, tritt die Haftstrafe in Kraft. Die im Verfahren genannten Strafmassnahmen spiegeln die Schwere der Taten wider, bei denen Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren zum sexuellen Missbrauch in Anspruch genommen und finanziell ausgenutzt wurden.