Straße von Hormus: Öffnung mit Nachgeschmack – Experte zweifelt an nachhaltiger Entspannung

Nach wochenlanger Blockade soll die Straße von Hormus wieder für den Ölverkehr geöffnet werden. Doch Experten warnen vor voreiligem Optimismus: Die zugrundeliegenden Konfliktpunkte sind ungelöst, und die Wiederherstellung der vollständigen Versorgung wird Monate dauern. Airlines und die globale Wirtschaft blicken besorgt auf die Volatilität der Märkte.

Sechs Wochen lang hielt der Iran die globale fossile Wirtschaft in Schach. Nun, nach einer vorübergehenden Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon, wird die strategisch wichtige Straße von Hormus voraussichtlich wieder für den Schiffsverkehr geöffnet. Das Öl könnte erneut fließen, doch Brancheninsider, insbesondere aus der Luftfahrtindustrie, schätzen, dass es Monate dauern wird, bis die vollständige Versorgung wiederhergestellt ist. Die beschädigten Raffinerien in der Golfregion stellen dabei ein erhebliches Hindernis dar.

Energieexperte Johannes Benigni äußerte sich am Freitagabend in der ZIB2 skeptisch über die positiven Signale. Er bezeichnete die aktuelle Entwicklung als Ausdruck der Volatilität an den Märkten und prägte den Begriff TACO-Trade – Trump always chickens out. Zwar dürfe man die positiven Anzeichen nicht ignorieren, jedoch habe sich die zugrundeliegende Krisenlage seiner Meinung nach noch nicht grundlegend verändert. Benigni bezweifelt, dass damit bereits eine Rückkehr zur Normalität eingekehrt ist. Er argumentiert, dass zwar eine gewisse Annäherung zu erkennen sei, bei den Kernfragen jedoch keine Fortschritte erzielt wurden. Insbesondere die ungelöste Frage des iranischen Nuklearmaterials, die Rolle der Hisbollah sowie die verhärteten Positionen der Hardliner innerhalb der iranischen Revolutionsgarden und anderer konservativer Kräfte lassen eine dauerhafte und umfassende Öffnung der Straße von Hormus unwahrscheinlich erscheinen. Während Teheran scheinbar guten Willen signalisiert, bleibt die US-Marine weiterhin präsent und blockiert Schiffe mit iranischem Ziel- oder Quellhafen, was die Situation zusätzlich verkompliziert.

Die Auswirkungen einer solchen Blockade auf die weltweite Ölkrise sind laut Benigni jedoch begrenzt. Der Iran liefert nur rund eine Million Barrel Öl pro Tag, eine Menge, die für die globale Gesamtrechnung nicht entscheidend ist. Der Großteil der Öl-Exporte stammt von den arabischen Staaten. Selbst bei einer sofortigen vollständigen Öffnung der Straße von Hormus wird die Energiekrise nicht über Nacht beendet sein. Die Beförderung von Rohöl per Schiff ist zeitaufwendig, und die Reparatur der bedeutenden Raffinerien im Nahen Osten wird voraussichtlich Monate bis zu einem Jahr in Anspruch nehmen. Benigni prognostiziert, dass die Preise zwar zunächst sinken könnten, diese Entspannung jedoch schwer aufrechtzuerhalten sein wird, solange die fehlenden Volumina auf dem Markt nicht ausgeglichen werden. Besonders kritisch sei die Situation bei Kerosin, da ein erheblicher Teil des Flugtreibstoffs im Nahen Osten produziert wird. Diese Abhängigkeit habe die Branche an einem verwundbaren Punkt getroffen.

Die Sanktionen gegen Russland verschärfen die Energiekrise nach Ansicht des Experten nicht direkt, da russische Exporte weiterhin Abnehmer auf dem Weltmarkt finden. Die tatsächliche Sorge liege im Gasbereich. Russland sei nicht in der Lage, so viel Flüssiggas zu produzieren, wie es zuvor über Pipelines exportierte. Da Europa derzeit kaum noch Pipeline-Gas aus Russland bezieht, kann der Ausfall von Lieferungen aus Katar nicht kompensiert werden, was eine schmerzhafte Lücke hinterlässt. Die komplexe Gemengelage, die durch geopolitische Spannungen, infrastrukturelle Schäden und die globale Nachfrage gekennzeichnet ist, erfordert daher Geduld und eine differenzierte Betrachtung der Entwicklungen auf den Energiemärkten. Die Öffnung der Straße von Hormus ist ein wichtiges Signal, aber noch lange kein Ende der Fahnenstange





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