The series chronicles the relationship between Nadja Abd El Farrag and Dieter Bohlens, an affair that lasted for a decade, and the impact it had on her life, career and public image. Fritzsche explores sensitive topics such as racism, sexism, violence, and the era of celebrity talk shows.

Nadja Abd El Farrag , bekannt als C-Promi und durch ihre lang andauernde Beziehung zu Dieter Bohlen s bekannt geworden, starb im Alter von 60 Jahren, da sie an Leberzirrhose litt.

Um eine weibliche Perspektive von Nadja Abd El Farrag über ihre Karriere und ihre Beziehung zu Bohlens zu erhalten, hat die stellvertretende Chefredakteurin des Spiegel-Online-Magazins, Lara Fritzsche, die Geschichte von Nadja Abd El Farrag entnommen und versucht, ihre Geschichte aufzubrechen, da die Öffentlichkeit nach der Tod ihrer Freundin immer noch von den Auswirkungen ihres Lebens geprägt war. Die Serie umfasst fünf Folgen und beschreibt die bewegende Geschichte von Nadja Abd El Farrag und ihr Leben mit und vor Dieter Bohlens.

Während Nadja Abd El Farrag wusste, dass Bohlens ihr Leben bestimmte, hat Fritzsche jedoch die Linie zwischen positiven und negativen Auswirkungen BHolens auf Nadjas Leben vermischt und so die Geschichte von Nadja Abd El Farrag mit vielen negativen Vorurteilen und Ansprachen beschränken lassen. Die Serie untersucht aber auch Themen wie Rassismus, Sexismus, Gewalt und die Zeit der Talkshows





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