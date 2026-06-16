Stornierungsgebühren in der Friseurbranche: Ein fester Bestandteil oder unfair?

Stornierungsgebühren sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Friseurbranche geworden, um die hohen Personalkosten abzutanken. Die Einnahmen aus diesen Gebühren tragen dazu bei, die Zeit, die Kunden für die Bearbeitung ihres Haares verschwendet haben, und die Zeit, die sie benötigen, um neue Kunden anzulocken, zu ersetzen. Die Friseure sollten jedoch beachten, dass die Kunden ihre Rechte haben, ihre Termine zu stornieren, wenn sie dies vor Ablauf der Stornierungspflicht tun. Die Friseure sollten klare und transparente Richtlinien haben, die den Kunden erklären, unter welchen Umständen sie Stornierungsgebühren berechnen und wie sie diese berechnen. Sie sollten auch sicherstellen, dass sie fair und gerecht mit den Stornierungsgebühren umgehen, um die Kunden zufrieden zu stellen und langfristig zu gewinnen.

Immer mehr Kunden lassen ihre vereinbarten Termine in Haarstudios einfach sausen. Deshalb setzen Friseurbetriebe zunehmend auf Stornierungsgebühren : "Es geht um Personalkosten ", erklärt der Innungsmeister der Friseure aus Oberösterreich.

Doch das Verrechnen von Stornokosten ist für die Salons nicht so einfach ...

"Bei Nichterscheinen ohne Absage müssen wir die gebuchte Leistung leider zur Gänze in Rechnung stellen". Hinweise wie dieser finden sich auf immer mehr Webseiten von Haarstudios. Stornierungsgebühren sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Friseurbranche geworden. Die Einnahmen aus diesen Gebühren tragen dazu bei, die hohen Personalkosten zu decken, die durch die immer höheren Kundenstrafen entstehen.

Die Friseure müssen nicht nur die Zeit, die Kunden für die Bearbeitung ihres Haares verschwendet haben, sondern auch die Zeit, die sie benötigen, um neue Kunden anzulocken, ersetzen. Dies führt zu höheren Arbeitskosten und höheren Preisen für die Kunden. Die Friseure müssen jedoch beachten, dass die Kunden ihre Rechte haben, ihre Termine zu stornieren, wenn sie dies vor Ablauf der Stornierungspflicht tun.

Die Friseure sollten sicherstellen, dass sie klare und transparente Richtlinien haben, die den Kunden erklären, unter welchen Umständen sie Stornierungsgebühren berechnen und wie sie diese berechnen. Dies kann dazu führen, dass die Kunden verstehen, was sie bezahlen müssen und wie sie ihre Rechte ausüben können, wenn sie Probleme haben, einen Termin zu halten. Die Friseure sollten auch sicherstellen, dass sie fair und gerecht mit den Stornierungsgebühren umgehen.

Dies kann bedeuten, dass sie eine angemessene Gebühr berechnen, die die tatsächlichen Kosten der Friseure abdeckt, und dass sie keine unverhältnismäßigen Gebühren berechnen, die die Kunden überfordern könnten. Dies kann dazu führen, dass die Kunden zufrieden sind mit dem Service und bereit sind, weiterhin in den Friseur zu gehen, was für die Friseure langfristig wichtig ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Stornierungsgebühren in der Friseurbranche mittlerweile ein fester Bestandteil sind, um die hohen Personalkosten abzutanken.

Die Friseure sollten sicherstellen, dass sie klare und transparente Richtlinien haben, die den Kunden erklären, unter welchen Umständen sie Stornierungsgebühren berechnen und wie sie diese berechnen. Sie sollten auch sicherstellen, dass sie fair und gerecht mit den Stornierungsgebühren umgehen, um die Kunden zufrieden zu stellen und langfristig zu gewinnen





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