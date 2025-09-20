Stocker und Van der Bellen verlassen innenpolitische Bühne: Reise zur UNO-Generalversammlung in New York

Bundeskanzler Stocker und Bundespräsident Van der Bellen reisen zur 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen nach New York. Die Reise dient der Stärkung der internationalen Beziehungen und bietet Gelegenheit zu bilateralen Gesprächen. Außenministerin Reisinger wird ebenfalls anwesend sein, wobei der Krieg in der Ukraine und die Lage im Nahen Osten im Mittelpunkt stehen.

Stocker entflieht für vier Tage dem innenpolitischen Hickhack rund um schlechte Umfragen, Beamtengehälter und Pensionskürzungen. Der Regierungschef wird erstmals an der sogenannten 'High Level Week' bei den Vereinten Nationen teilnehmen. Insgesamt ist es die 80. Generalversammlung der UNO .

Stocker, der in einem bodenständigen Hotel in Midtown Manhattan absteigt, hat mehr als ein Dutzend bilaterale Gespräche bis Mittwoch im Terminkalender – er wird sich unter anderem mit Chinas Premier Li Qiang und Sultan Ahmed Al Jaber aus den Vereinten Arabischen Emiraten austauschen. Beim Abendessen am Samstag (Ortszeit) bekamen Staatsoberhaupt VdB und Stocker ein Briefing von Botschafter Gregor Kössler. 'Die Vereinten Nationen sind in Umbruchszeiten wichtiger denn je – sie sind der Dreh- und Angelpunkt des Kompromisses', betont der Bundespräsident im Vorfeld der Reise. Auch Van der Bellens Programm ist dicht getaktet. So trifft er neben UNO-Generalsekretär António Guterres und anderen namhaften UN-Vertretern auch Staatsoberhäupter bzw. Regierungschefs von Ländern, die in den gegenwärtigen Konflikten vermittelnd auftreten oder potenzielle Wirtschaftspartner für Österreich sein können – darunter Länder des Nahen Ostens, Afrikas oder Ozeaniens. Dem Bundespräsidenten sei es wichtig, mit den internationalen Verantwortungsträgern im engen Austausch zu bleiben und ihnen auch die österreichische Position darzulegen, betont die Hofburg. Stockers Abwesenheit aus der heimischen Politik wird von vielen als willkommene Auszeit gesehen, ein Moment, in dem er dem Dauerfeuer der Kritik entgehen kann. Die Reise nach New York bietet ihm die Möglichkeit, sich auf globale Fragen zu konzentrieren und die internationalen Beziehungen Österreichs zu stärken, was für die langfristige Positionierung des Landes von großer Bedeutung ist. Diese 'High Level Week' stellt eine bedeutende Plattform dar, um Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, die für die österreichische Diplomatie und Wirtschaft von unschätzbarem Wert sind. Die Gespräche mit hochrangigen Vertretern aus verschiedenen Ländern bieten die Chance, bilaterale Beziehungen zu vertiefen und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden. Die Teilnahme an der Generalversammlung der Vereinten Nationen unterstreicht das Engagement Österreichs für multilaterale Zusammenarbeit und die Förderung von Frieden und Stabilität in der Welt. In Zeiten globaler Herausforderungen wie dem Krieg in der Ukraine und den anhaltenden Spannungen im Nahen Osten ist die Rolle der Vereinten Nationen wichtiger denn je. Österreich kann durch seine aktive Teilnahme an der Generalversammlung und durch den direkten Austausch mit anderen Ländern einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Konflikte leisten. Darüber hinaus bietet die Reise die Möglichkeit, wirtschaftliche Interessen zu fördern und potenzielle Partnerschaften zu erschließen, was für die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs von großer Bedeutung ist. Auch die Präsenz der österreichischen Außenministerin Reisinger in New York ist von großer Bedeutung. Ihre Teilnahme an der Generalversammlung und ihre bilateralen Gespräche sind entscheidend, um Österreichs Position zu globalen Fragen zu verdeutlichen und die Interessen des Landes zu vertreten. In ihren Gesprächen werden insbesondere der Krieg in der Ukraine und die Gewalt im Nahen Osten im Fokus stehen, was die Dringlichkeit der diplomatischen Bemühungen Österreichs unterstreicht. Die Teilnahme an der Eröffnung der 80. Generalversammlung, bei der auch der US-Präsident Donald Trump anwesend sein wird, bietet die Gelegenheit, wichtige Kontakte zu knüpfen und die internationale Sichtbarkeit Österreichs zu erhöhen. Die Anwesenheit von hochkarätigen Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft schafft ein dynamisches Umfeld für den Austausch von Ideen und die Förderung von Kooperationen. Die Reise von Stocker und Reisinger nach New York ist somit ein wichtiger Schritt zur Stärkung der internationalen Beziehungen Österreichs und zur Förderung der globalen Zusammenarbeit





