Stocker und Hattmannsdorfer prüfen MG Changan Produktion in Österreich

Bundeskanzler Stocker und Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer offen sich für chinesische Investoren. Die Frage steht im Raum ob MG und Changan Fahrzeuge in Österreich fertigen werden.

Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer befinden sich derzeit auf einer mehrtägigen Dienstreise nach China. Das primäre Ziel dieser diplomatischen und wirtschaftlichen Mission ist es, strategische Türöffner für heimische Unternehmen auf dem großen asiatischen Markt zu etablieren. Parallel zu diesen hochkarätigen Gesprächen wurde bekannt, dass die endgültige Fertigung von Fahrzeugen der chinesischen Topmarken MG und Changan in Österreich technisch möglich sein könnte. Diese Entwicklung stellt eine potenzielle Wende für die lokale Automobilindustrie dar und wirft Fragen nach der langfristigen Strategie des Standorts auf.

Pragmatische Haltung des Kanzler zur Produktion

Bundeskanzler Christian Stocker äußerte sich zur möglichen Kooperation äußerst pragmatisch und offen für neue Geschäftsmodelle. Er betonte, dass es eine fundamentale Entscheidung zwischen dem Aussterben eines Projekts oder dem Einschlagen neuer Wege gebe. Im Zweifelsfall spreche er sich eindeutig für neue Wege aus, da es nicht die richtige Strategie sei, den Wirtschaftszweig vorzeitig zu beenden. Stocker verwies darauf, dass man sich der möglichen Risiken stets bewusst sein müsse, aber Alternativen auszuschließen, weil sie vielleicht nicht optimal erscheinen, halte er für einen gravierenden Fehler. Er sei grundsätzlich bereit, über bessere Ideen zu diskutieren, schließe jedoch keine Optionen vorschnell aus.

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Rolle als Zulieferer statt als Markenhersteller

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer unterstrich dabei die strategische Position Österreichs als Weltmarktführer im Automobilzulieferbereich. Er betonte, dass Österreich traditionell nicht als Land der Eigenmarken, sondern als Zentrum der Zulieferindustrie bekannt sei. Diese Spezialisierung biete enorme Vorteile, da die heimischen Zulieferer von der Produktion profitieren würden, selbst wenn die Marken nicht aus Österreich stammen. Der Kunde treibe zunehmend seine Entscheidungen für andere Marken voran, daher müsse Österreich auch in dieser sich wandelnden Wertschöpfungskette mitspielen, um wirtschaftliche Stärke zu bewahren und Arbeitsplätze zu sichern.

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Magna nutzt bestehende Ressourcen neu

Die Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich, Wolfgang Hesoun, bestätigte, dass entsprechende Gespräche seitens des Automobilzulieferers Magna geführt werden. Es gehe hierbei nicht darum, komplett neue Kapazitäten aufzubauen oder gar ein neues Werk zu errichten, wie es beispielsweise im Fall des chinesischen Elektroautoherstellers BYD im südungarischen Szeged geschehen ist. Stattdessen soll mit Hilfe potenzieller chinesischer Partner die Nutzung bestehender Ressourcen wieder aktiviert werden. Dies spielt darauf an, dass Magna in letzter Zeit mit auslaufenden Fertigungsaufträgen diverser westlicher Marken konfrontiert war, während Nachschub durch andere westliche Hersteller derzeit nicht in Sicht ist.

Nationale Interessen in der Gesetzgebung verankern

Bundeskanzler Christian Stocker ging über die reine Wirtschaftsförderung hinaus und äußerte eine persönliche Einschätzung bezüglich ausländischer Investitionen. Er betonte, dass das nationale Interesse des Landes künftig ein bestimmendes Kriterium in der Gesetzgebung sein müsse. Dies gelte insbesondere mit Blick auf Technologien, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können. Stocker räumte jedoch ein, dass die gesetzliche Grundlage für eine solche Verankerung noch geschaffen werden müsse und er in der Regierung hierzu noch keinen vollständigen Konsens erzielt habe.