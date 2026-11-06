Stocker trifft Xi Jinping: Österreich sucht verlässliche Handelspartner in Peking

Österreichs Kanzler Christian Stocker trifft in Peking auf Staatschef Xi Jinping. Im Fokus stehen wirtschaftliche Beziehungen, das Ukraine-Engagement Chinas und diplomatische Neustarts.

Österreich s Bundeskanzler Christian Stocker hat am Freitag in Peking die wichtigsten Gespräche seiner mehrtägigen China -Reise absolviert. Der Höhepunkt des Besuchs war das formelle Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes. Der österreich ische Regierungschef wurde für den diplomatischen Akt mit militärischen Ehren empfangen, bevor am Nachmittag das lang erwartete Arbeitsgespräch folgte.

Diese Begegnung ist keineswegs nur protokollarischer Natur, sondern markiert einen strategischen Wendepunkt in den deutsch-österreichisch-chinesischen Beziehungen. Stocker nutzte die Gelegenheit, um die Notwendigkeit stabiler internationaler Bündnisse in einer global unsicheren Phase herauszustellen. Er betonte, dass verlässliche Partnerschaften in Zeiten des geopolitischen Umbruchs wichtiger denn je seien, um wirtschaftliche Interessen zu sichern.

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Handelsungleichgewichte und Wirtschaftsinteressen

Die wirtschaftliche Dimension des Besuchs steht im Zentrum der bilateralen Agenda. China ist nach Deutschland und Italien der drittwichtigste Handelspartner Österreichs. Dennoch weisen die bilateralen Handelsströme erhebliche Ungleichgewichte auf, die seitens der österreichischen Regierung adressiert werden müssen. Stocker argumentierte vor seiner Reise bereits explizit, dass Österreich dort präsent sein müsse, wo die wirtschaftliche und geopolitische Zukunft mitbestimmt werde.

Chinas Premierminister Li Qiang zeigte sich während der Gespräche bereit, die Kooperation zwischen beiden Nationen weiter auszubauen. Er hob die engen bestehenden Verbindungen hervor und signalisierte Flexibilität bei der Vertiefung der Zusammenarbeit. Für Wien ist es entscheidend, diese dynamische Beziehung zu nutzen, um die eigenen Exportziele zu erreichen und Abhängigkeiten fairer zu gestalten.

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Diplomatische Geste und historische Jubiläen

Die diplomatische Sprache wurde durch sorgfältig ausgewählte Gastgeschenke unterstrichen, die symbolische Tiefe besaßen. Für Staatspräsident Xi Jinping brachte der Bundeskanzler einen Augarten-Teeservice samt passendem Tee mit. Dies ehrt eine österreichische Tradition, während Premier Li Qiang ein Swarovski-Feuerpferd erhielt, das an das chinesische Jahr des Pferdes anknüpfte.

Neben materiellen Zeichen der Wertschätzung spielte auch das Symboltier Freundschaft eine Rolle. Stocker bedankte sich bei Li Qiang für das Pandapaar, das China im vergangenen Jahr dem Tiergarten Schönbrunn überreicht hatte. Zudem dankte er der chinesischen Führung für deren Unterstützung der österreichischen Kandidatur für den Unosicherheitsrat, was die politische Nähe in multilateralen Gremien festigte.

Dieser Besuch fällt zudem in ein historisch relevantes Jahr. Österreich und China feiern heuer 55 Jahre diplomatische Beziehungen sowie 60 Jahre offizielle Wirtschaftsbeziehungen. Diese Jubiläen bilden den Rahmen für die aktuellen Verhandlungen und sollen als Katalysator für neue Initiativen in Kultur und Handel dienen, wie sie auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und Nationalratspräsident Walter Rosenkranz in ihren jeweiligen Reisen bereits vorwegnahmen.

Spannungsfelder und die Ukraine-Frage

Politisch ist das Treffen aufgrund der engen Bindungen zwischen Xi Jinping und dem Kreml-Chef Wladimir Putin besonders brisant. China gilt als wichtiger Partner Russlands und hat beide Staatschefs in gemeinsamen Auftritten zur "ewigen und grenzenlosen Freundschaft" aufgerufen. Dies wirft die Frage auf, wie Wien die Rolle Pekings im anhaltenden Ukraine-Krieg bewertet und ob dies direkt thematisiert wird.

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Bislang ließ Stocker im Vorfeld offen, ob er die Rolle der Volksrepublik im Ukraine-Krieg direkt ansprechen wird. Auf eine entsprechende Nachfrage betonte er, dass er nicht nach China gereist sei, um China zu belehren. Stattdessen sei das Ziel, die europäischen und österreichischen Interessen zu vertreten. Diese Zurückhaltung soll pragmatische Handelsbeziehungen nicht gefährden, signalisiert aber gleichzeitig die eigene Positionierung im westlichen Bündniskontext.

Xi Jinping hatte sich bereits Ende Mai in einem Schreiben an Bundespräsident Alexander Van der Bellen für engere Beziehungen ausgesprochen. Er erklärte, die Partnerschaft mit Österreich auf eine neue Ebene heben zu wollen. Diese offizielle Zusage bildet die Grundlage für die aktuellen Fortschritte, die Stocker in Peking nun in konkrete Maßnahmen übersetzen will.

Ausblick auf weitere Kooperationen

Die Ergebnisse der Gespräche werden die weitere Wirtschaftsagenda für Österreich prägen. Besonders der Ausbau von Technologien und nachhaltigen Infrastrukturen dürfte im Fokus stehen. Die österreichische Delegation, begleitet von Wirtschaftsminister, wird nun die gewonnenen Einsichten auswerten und in politische Strategien einarbeiten.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die handelspolitischen Diskurse in den kommenden Monaten entwickeln. Die Regierung in Wien versucht, einen Balanceakt zwischen wirtschaftlicher Chance und geopolitischer Verantwortung zu bewältigen. Die Begegnung mit Xi Jinping hat dabei Türen geöffnet, die für den weiteren Jahresverlauf entscheidend sein werden.