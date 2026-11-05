Stocker in China: Treffen mit Xi Jinping und kuriose Roboter-Interaktion

Bundeskanzler Stocker trifft in Peking auf Staatschef Xi Jinping. Der Besuch steht im Zeichen des wirtschaftlichen Ausbaus, begleitet von einem humorvollen Vorfall in Shanghai.

Bundeskanzler Karl Nehammer steht im Fokus einer intensiven diplomatischen und wirtschaftlichen Mission in der Volksrepublik China. Der Besuch bei Staatschef Xi Jinping markiert den kulminierenden Punkt einer mehrtägigen Dienstreise einer großen österreichischen Wirtschaftsdelegation. Die Reise führt durch die zwei wirtschaftlich und politisch bedeutsamsten Zentren des Landes, um die bilateralen Beziehungen zu festigen und neue Exportchancen zu erschließen.

Kurioser Roboter-Besuch in Shanghai

Bei einem Unternehmensbesuch bei dem chinesischen KI-Unternehmen Agibot in Shanghai ereignete sich ein unerwartetes Szenario. Der 1,69 Meter große Roboter mit dem Namen Luca präsentierte seine Fähigkeiten durch eine Tanzeinlage. Dabei streckte die Maschine plötzlich ein Bein in Richtung des Kanzlers aus, was für eine humorvolle Szene sorgte.

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Die Interaktion wurde durch eine weitere Begebenheit ergänzt, als der Roboter den österreichischen Regierungschef offenbar nicht erkannte, obwohl er ihm vorgestellt wurde. Der VP-Chev reagierte gelassen auf die technische Grenze und wies darauf hin, dass man an der Erkennungsfunktion noch arbeiten müsse. Dieser Moment belebte die ansonsten geschäftige Agenda der Delegation auf eine unerwartete Weise.

Politische Gespräche in Peking

In der Hauptstadt Peking steht das politische Highlight der Reise im Mittelpunkt. Bundeskanzler Stocker führt Gespräche auf höchster Ebene, darunter das zentrale Treffen mit Xi Jinping. Im Fokus dieser Diskussionen stehen die Festigung und der Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und China.

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Zu den zentralen Themen zählen Fragen rund um den Marktzugang für österreichische Unternehmen und die Rahmenbedingungen für Investitionen. Diese Gespräche sind der Versuch, die bestehenden wirtschaftlichen Verflechtungen zu stärken und neue Partnerschaften auf staatlicher Ebene zu etablieren. Die Genauigkeit der vereinbarten Punkte ist für die künftige Zusammenarbeit entscheidend.

Wirtschaftlicher Fokus in Shanghai

Der erste Station der Reise in Shanghai diente primär dem wirtschaftlichen Schwerpunkt der Delegation. Im Fokus standen vor allem Unternehmensgespräche, die Stärkung bestehender Geschäftsbeziehungen und die Identifizierung neuer Exportchancen. Der wirtschaftliche Schwerpunkt dieser Phase sollte die Grundlagen für die späteren politischen Entscheidungen in der Hauptstadt legen.

Zu den wichtigen Höhepunkten dieser Phase zählte ein Besuch der Tongji-Universität, um den akademischen und technologischen Austausch zu fördern. Ein Wirtschaftsforum mit chinesischen Wirtschaftsvertretern bot die Möglichkeit, direkte Dialoge zu führen. Zudem fand ein Treffen mit dem Shanghaiser Bürgermeister Zhu Zhongming statt, um lokalpolitische Hürden und Möglichkeiten auszuloten.

Geschenke und weitere Programme

Für die offiziellen Treffen im Verlauf der Reise hat der Bundeskanzler besondere Gastgeschenke im Gepäck. Für Staatspräsident Xi Jinping ist ein Augarten-Teeservice samt Tee vorgesehen. Für Premierminister Li Qiang wurde ein Swarovski-Feuerpferd ausgewählt, das passend zum chinesischen Jahr des Pferdes steht.

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Über die konkreten Details der späteren Verhandlungen wurde vorab nichts veröffentlicht. Die genauen Inhalte der Gespräche zwischen Stocker, Xi Jinping und Li Qiang bleiben zunächst im Verborgenen. Die Delegation verfolgt dennoch das klare Ziel, die wirtschaftliche Zusammenarbeit in einen neuen, stabileren Kanal zu lenken und langfristige Perspektiven für österreichische Unternehmen in China zu sichern. Der Freitag steht als Tag der höchsten diplomatischen Begegnungen auf dem Programm.