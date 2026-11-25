Der GTA-Auftritt von Christian Stocker sorgt in der ÖVP für Streit. Sophie Valtiner weist die Kritik des Ex-Abgeordneten Martin Engelberg zurück, auch die FPÖ reagiert.

Der GTA-Auftritt von Bundeskanzler Christian Stocker sorgt innerhalb der ÖVP für eine öffentliche Debatte. Im Mittelpunkt stehen der ehemalige Nationalratsabgeordnete Martin Engelberg und Sophie Valtiner, die im Bundeskanzleramt für die digitale Kommunikation der Bundesregierung zuständig ist. Die Auseinandersetzung wurde zunächst über Instagram ausgetragen, inzwischen hat sich auch die FPÖ eingeschaltet.

Auslöser war eine Aktion, die im Stil eines Videospiels inszeniert wurde und sich an der Reihe GTA orientiert. Engelberg kritisierte das Vorgehen in einem Instagram-Video deutlich. Die Auseinandersetzung hat damit einen Konflikt sichtbar gemacht, der über die Frage der Social-Media-Strategie hinausgeht.

Also read FPÖ an Mikl-Leitner: 'Stocker den Stecker ziehen'

Valtiner kontert Engelbergs Kritik auf Instagram

Sophie Valtiner hat auf Engelbergs Vorwürfe am Montag auf ihrem privaten Instagram-Account reagiert. Sie richtete ihre Antwort direkt an Engelberg und stellte die Frage in den Raum, welche Form der Kommunikation die politische Kommunikation wirklich nicht mehr brauche.

Valtiner formulierte ihre Antwort zugespitzt. Sie erklärte, dass ältere Männer der jüngeren Generation nicht erklären sollten, wie Social Media funktioniert. Damit griff sie die Haltung Engelbergs frontal an und verteidigte die Arbeit der jungen Kommunikationsteams.

Advertisement

Die 32-jährige Valtiner stellte zudem klar, dass nicht jeder sämtliche Trends nachvollziehen oder gutheißen müsse. Gleichzeitig warnte sie davor, alles, was außerhalb der eigenen Vorstellungskraft liege, vorschnell als peinlich abzutun.

Engelbergs Vorwurf und Valtiners Gegenargumente

Martin Engelberg, 66 Jahre alt, kritisierte in seinem Video, dass die ÖVP bei der Aktion mitspiele und glaube, dass dies gut ankomme. Er warf der Partei vor, Christian Stocker auf sozialen Medien als Superstar verkaufen zu wollen.

Engelberg kritisiert seit der Nationalratswahl 2024 wiederholt den Kurs der Bundespartei. Seine aktuelle Wortmeldung fügt sich in diese Linie ein und richtet sich gezielt gegen die Inszenierung des Kanzlers.

Valtiner hielt dagegen und verwies darauf, dass sich Engelberg selbst bereits in einer Superhelden-Pose präsentiert habe. Damit stellte sie die Glaubwürdigkeit seiner Kritik in Frage, ohne auf die inhaltlichen Punkte einzugehen.

Advertisement

Valtiner ist ÖVP-Bezirksrätin in der Wiener Innenstadt. Sie gehörte 2017 dem Wahlkampfteam von Sebastian Kurz an und leitete unter Karl Nehammer die digitale Kommunikation der Volkspartei. Ihre Erfahrung spielt in der Debatte eine zentrale Rolle, weil sie die Social-Media-Linie der ÖVP über mehrere Regierungsphasen mitgeprägt hat.

FPÖ-Reaktion und Folgen für die ÖVP-Kommunikation

Die FPÖ nutzte den Streit für einen scharfen Angriff auf den Bundeskanzler. Schnedlitz erklärte, Stocker habe offenbar nicht einmal sein eigenes Social-Media-Team im Griff, wenn Mitarbeiter die eigenen Parteikollegen öffentlich durch den Dreck zögen und beschimpften.

Schnedlitz stellte sich hinter Martin Engelberg und kritisierte zugleich die Darstellung von Christian Stocker im Stil eines Videospiels. Von Sophie Valtiner verlangte er mehr Respekt gegenüber Kritikern aus den eigenen Parteireihen.

Für die ÖVP bleibt die Frage, wie sie künftig mit internen Kritikern und der Social-Media-Strategie umgeht. Der Streit zeigt, dass die Inszenierung des Kanzlers innerhalb der Partei umstritten ist, während die Opposition die Situation für ihre Argumente nutzt.