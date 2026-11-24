Bundeskanzler Christian Stocker will das Sexualstrafrecht nachschärfen. Nach dem Freispruch im Laaerbergbad diskutiert Robert Kert mit Anwältin Sonja Aziz über die Einführung des Prinzips "Nur Ja heißt Ja".

Bundeskanzler Christian Stocker hat nach einem umstrittenen Freispruch im Laaerbergbad eine Verschärfung des Sexualstrafrecht s gefordert. Vier bulgarische Männer, die im Sommer 2025 beschuldigt wurden, drei minderjährige Mädchen bedrängt und missbraucht zu haben, wurden vom Vorwurf freigesprochen. Die Gerichte stellten fest, dass die konkreten Tathandlungen den einzelnen Angeklagten nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Diese Lücke in der Beweislage hat eine intensive politische und juristische Debatte über die Anpassung des österreichischen Strafrechts ausgelöst.

Kanzler Stocker und die rechtspolitische Debatte

Der Vorschlag von Bundeskanzler Stocker zielt darauf ab, die Strafbarkeit in solchen Situationen zu erleichtern. Der Bundeskanzler, der selbst Anwalt ist, orientierte sich dabei am Modell des Raufhandels. Seiner Meinung nach sollte die bloße aktive Teilnahme an einer gefährlichen Gesamtsituation ausreichen, um strafrechtlich belangt zu werden. Diese Initiative traf am Montagabend in der Sendung "ZiB 2" von Armin Wolf auf eine Diskussion mit zwei Juristen. Sie sollten die rechtlichen und ethischen Dimensionen dieses Falls beleuchten und Wege zu einer gerechteren Rechtsprechung aufzeigen.

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Widersprüchliche Ansichten der Rechtsexperten

Strafrechtsexperte Robert Kert von der WU Wien und Opferanwältin Sonja Aziz vertraten zunächst scheinbar gegensätzliche Positionen. Kert wies darauf hin, dass selbst bei einer Anpassung des Tatbestands die Notwendigkeit von Beteiligung und Vorsatz bestehen bleiben würde. Er betonte, dass es unmöglich sei, einen Straftatbestand zu schaffen, der jedes Beweisproblem ausschließt, da auch Unschuldige nicht eingesperrt werden dürfen. Aziz hingegen kritisierte aus ihrer Praxis heraus die Ermittlungsbehörden. Sie argumentierte, dass die Polizei nicht immer alle Möglichkeiten der Beweissicherung nutze und oft wichtige Zeugen wie Nachbarinnen nicht befragen würde.

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Funktion des Prinzips "Nur Ja heißt Ja"

Die Frage nach der Verankerung des Prinzips "Nur Ja heißt Ja" stand im Zentrum der kontroversen Debatte. Während politische Grenzen zwischen ÖVP, FPÖ und SPÖ, Grünen sowie Neos sichtbar wurden, zeigten sich die Juristen im Studio überraschend einig. Kert erklärte, dass die Einführung dieses Prinzips sinnvoll und richtig sei. Es würde insbesondere in Fällen, in denen Opfer aufgrund von Schockstarre nichts tun oder kein Nein aussprechen, dazu führen, dass sich Freisprüche vermeiden ließen. Das Prinzip stellt den Willen des Opfers stärker in den Mittelpunkt der rechtlichen Bewertung.

Praktische Auswirkungen auf die Strafverfolgung

Anwältin Sonja Aziz betonte, dass eine klare Rechtslage ein essentielles Signal für die sexuelle Selbstbestimmung jeder Frau darstellt. Sie wies darauf hin, dass sexuelle Kontakte stets eine Zustimmung voraussetzen müssen. Die aktuelle Rechtsprechung lasse jedoch zu wenig Raum für die verschiedenen Reaktionen von Opfer auf Übergriffe. Aziz zufolge scheitert es oft an Ressourcen der Polizei, die jedoch durch eine klarere gesetzliche Lage entlastet werden könnte. Die Einführung eines expliziten Zustimmungserfordernisses würde die Beweislast für die Täter verschärfen und das Rechtsempfinden der Gesellschaft besser mit der Rechtsprechung in Einklang bringen.