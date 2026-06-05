Stocker drängt auf schnellere EU‑Annäherung des Westbalkans - Gleichbehandlung und Reformen im Fokus

Österreichs Kanzler fordert beim EU‑Westbalkan‑Gipfel einheitliche Bedingungen, rasche Reformen und eine klare Signalgebung für die Vollmitgliedschaft, wobei Montenegro als Schlüsseltestfall gilt.

Der österreichische Bundeskanzler Wolfgang Stocker nutzte den EU‑ Westbalkan ‑Gipfel im montenegrinischen Tivat, um seine Vision einer beschleunigten Annäherung der Balkanstaaten an die Europäische Union zu untermauern.

Er betonte, dass alle Kandidatenstaaten unter identischen Bedingungen behandelt werden müssen, ohne dass einzelne Länder gegenüber der Ukraine oder Moldau benachteiligt werden. Für Stocker ist die Gleichbehandlung das Fundament einer glaubwürdigen Erweiterungspolitik. Während er schrittweise Integrationsmodelle unterstütze, sei das eigentliche Ziel die Vollmitgliedschaft, und die EU müsse klar signalisieren, dass jeder Staat, der die festgelegten Kriterien erfüllt, aufgenommen wird.

Montenegro, das er als entscheidenden Testfall bezeichnet, stehe im Fokus, wobei der genaue Beitrittszeitpunkt - 2028 oder später - zweitrangig sei, solange die Union ihre Bereitschaft deutlich mache. Albanien werde ebenfalls als einer der fortgeschrittensten Kandidaten genannt, während andere Westbalkan‑Länder durch ein abgestuftes Verfahren näher an die Union herangeführt werden könnten. Im Rahmen eines geplanten Treffens mit Serbiens Präsident Aleksandar Vučić will Stocker die Notwendigkeit wesentlicher Reformen hervorheben, insbesondere im Wahlrecht.

Die EU erwarte transparente und faire Wahlverfahren, und Serbien könne bei entsprechenden Fortschritten schnell in eine ähnliche Position wie Montenegro und Albanien gelangen. Der Kanzler kritisierte zudem die unterschiedliche Behandlung beim Mobilfunk‑Roaming: Während die Ukraine und Moldau bereits in das europäische Roaming‑System integriert seien, müssten die Westbalkan‑Staaten weiterhin höhere Gebühren zahlen. Er forderte die sofortige Angleichung, damit die Region nicht im digitalen Rückstand verbleibe.

Weiterhin äußerte Stocker seine grundsätzliche Befürwortung einer möglichen Wiederaufnahme der EU‑Beitrittsverhandlungen mit Island, betonte jedoch, dass Montenegro nach wie vor der aussichtsreichste Kandidat für den nächsten Beitritt sei. Die Skepsis einiger Parteien gegenüber einer Erweiterung halte er angesichts der geopolitischen Lage für überholt. Stabilität auf dem Balkan sei im direkten Interesse Österreichs; das Land profitiere nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sicherheitspolitisch von einer engeren Anbindung der Region an die EU.

Als bedeutender Investor sehe Österreich in einer vertieften Integration sowohl Chancen für den Handel als auch für die regionale Friedenssicherung





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