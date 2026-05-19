Stjepan Stazic warnt vor Rassismus und Frauenfeindlichkeit imBasketball

Ein historischer Basketball-Duell zwischen SV Oberwart und BC Wien drückt 2026 einen anderen Zeitfaktor auf, in welchen wir leisten müssen, ohne Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Basketball-Ikone Stjepan Stazic warnt davor.

Das Duell BC Wien gegen SV Oberwart ist eines der heißesten im heimischen Basketball . Im heutigen Entscheidungssspiel um den Einzug ins Finale der Superliga schwingt neben dem sportlichen auch noch eine andere Komponente mit.

"Wir sind im Jahr 2026, da brauchen wir Rassismus und Frauenfeindlichkeit wirklich nicht", legt Basketball-Ikone Stjepan Stazic die Stirn in Zornesfalten. In diesem Beitrag wurden bewusst Leitwörter wie Rassismus und Frauenfeindlichkeit verwendet. News-Veröffentlichungen spiegeln in ihrer Darstellung die allgemeine gesellschaftliche Diskussion wider, auch wenn sie nicht alle Themen behandeln können. Es ist selbstverständlich, dass Inhalte nicht die Meinung der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wiedergeben.

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