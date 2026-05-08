Stimmungsvolles Sommerkonzert mit 3 Tenoren auf der Donaubühne Tulln

Ein internationales Trio von Tenoren wird am 25. Juni 2026 auf der Donaubühne Tulln ein Konzert geben, das unter dem Titel "Götterklang trifft Donaugold" bekannt ist. Das Konzert verbindet bekannte Opernarien mit populären Melodien und spannt einen Bogen von der großen Oper bis zu internationalen Evergreens. Ein gefragter Interpreter des Mozart- und Belcanto-Repertoires wird dabei auftreten, der international tätig ist und unter anderem an der Mailänder Scala und bei den Salzburger Festspielen aufgetreten ist. Die Donaubühne Tulln dient nicht nur als Spielort, sondern auch als Teil des Konzepts, da die Lage direkt am Wasser und die offene Kulisse eines Sommerabends die Atmosphäre prägen. Open-Air-Konzerte dieser Art setzen bewusst auf das Zusammenspiel von Musik und Umgebung und sollen ein möglichst unmittelbares Konzerterlebnis bieten. Mit der Kombination aus bekannten Stimmen, populärem Repertoire und besonderer Location richtet sich der Abend sowohl an Klassikpublikum als auch an ein breiteres Publikum.

Ein internationales Trio von Tenoren wird am 25. Juni 2026 auf der Donaubühne Tulln ein Konzert geben, das unter dem Titel "Götterklang trifft Donaugold" bekannt ist.

Das Konzert verbindet bekannte Opernarien mit populären Melodien und spannt einen Bogen von der großen Oper bis zu internationalen Evergreens. Ein gefragter Interpreter des Mozart- und Belcanto-Repertoires wird dabei auftreten, der international tätig ist und unter anderem an der Mailänder Scala und bei den Salzburger Festspielen aufgetreten ist. Die Donaubühne Tulln dient nicht nur als Spielort, sondern auch als Teil des Konzepts, da die Lage direkt am Wasser und die offene Kulisse eines Sommerabends die Atmosphäre prägen.

Open-Air-Konzerte dieser Art setzen bewusst auf das Zusammenspiel von Musik und Umgebung und sollen ein möglichst unmittelbares Konzerterlebnis bieten. Mit der Kombination aus bekannten Stimmen, populärem Repertoire und besonderer Location richtet sich der Abend sowohl an Klassikpublikum als auch an ein breiteres Publikum. Sie können sich bereits jetzt Ihre Tickets für diesen stimmungsvollen Sommerabend auf der Donaubühne Tulln sichern und mit einem attraktiven BonusCard-Rabatt profitieren





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