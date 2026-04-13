Stilvolle Flusskreuzfahrt durch Vietnam und Kambodscha: Heritage Line auf dem Mekong

Erleben Sie eine unvergessliche Flusskreuzfahrt mit Heritage Line auf dem Mekong. Die Reise führt Sie durch Vietnam und Kambodscha, von Ho-Chi-Minh-Stadt über Phnom Penh nach Angkor und zur Halong-Bucht. Entdecken Sie Kultur, Tradition und Naturschönheiten, kombiniert mit exzellentem Service.

Vietnam und Kambodscha : An Bord der Heritage Line beginnt eine stilvolle Reise auf dem Mekong , die von Ho-Chi-Minh-Stadt über Phnom Penh nach Angkor und zur beeindruckenden Halong-Bucht führt. Genießen Sie eine gelungene Kombination aus Kultur, Tradition und Naturschönheiten – verbunden mit herzlicher Gastfreundschaft und exzellentem Service. Jedes Schiff der Heritage Line ist ein Unikat, das modernsten Komfort mit kolonialem Stil vereint.

Nach der Besichtigung des pulsierenden Ho-Chi-Minh-Stadt eröffnen sich Ihnen von Bord der Boutique-Schiffe faszinierende Perspektiven auf verträumte Landschaften entlang des Mekongs. In Siem Reap erwartet Sie ein unvergesslicher Aufenthalt im Gebiet der Tempelruinen von Angkor, bevor Sie zum krönenden Abschluss die imposanten Karstfelsen der Halong-Bucht ansteuern. Sie besichtigen die historischen Stätten der Stadt: das alte Hauptpostamt, die Notre-Dame-Kathedrale und die Dong-Khoi-Straße, eine Prachtstraße mit luxuriösen Geschäften und Hotels. Danach unternehmen Sie eine Entdeckungstour durch Chinatown (Cholon), wo sich der Binh-Tay-Markt und die Thien-Hau-Pagode befinden. Per Bus geht es durch die ländliche Region in Richtung Süden nach My Tho, wo Sie an Bord der Jahan gehen. Nach der Einschiffung können Sie sich entspannen, während das Boot flussaufwärts fährt. Gegen Abend erreichen Sie die Insel Tan Phong in der Nähe von Cai Be. Diese historische Stadt wurde im 19. Jahrhundert von Vietnams letzter Herrscherfamilie, der Nguyen-Dynastie, am Mekong-Fluss gegründet. Heute setzen Sie nach Cai Be über, einem geschäftigen Handelszentrum, das für seine schwimmenden Märkte bekannt ist. Anschließend geht es weiter nach Tan Phong, einer kleineren Insel mitten im Mekong, wo Sie das authentische Inselleben in Ruhe erkunden können. Gieng Island lädt zu einem Spaziergang unter den schattenspendenden Mangohainen ein, die das Landschaftsbild der Insel prägen. Ein Besuch in einer kleinen Räucherstäbchen-Werkstatt gibt Ihnen Einblicke in diese Handwerkskunst. Ein weiteres Highlight ist die traditionelle Bootsbau-Werkstatt, in der Sie die kunstvolle Fertigung der Holzboote aus nächster Nähe erleben können. Am Abend setzen Sie Ihre Reise flussaufwärts fort, überqueren die Grenze nach Kambodscha und fahren in Richtung Phnom Penh. Willkommen in Phnom Penh, einst als das „Paris des Ostens“ bekannt – eine Stadt mit einer faszinierenden Mischung aus kolonialer Eleganz und tief verwurzelter Geschichte. Sie besichtigen den prächtigen Königspalast und die Silberpagode, die für ihre kunstvolle Architektur und ihre Schätze berühmt sind. Am Nachmittag schlendern Sie durch das Französische Viertel mit seinen kolonialen Gebäuden und charmanten Cafés. Ein weiteres Highlight ist der Besuch des Wat Phnom, dem ältesten Tempel der Stadt, der als spirituelles Zentrum von Phnom Penh gilt. Der erste Stopp führt Sie in das ländliche Kampong Tralach. Hier erleben Sie ein traditionelles, kambodschanisches Dorf, das von Reisfeldern umgeben ist. Am Nachmittag erreichen Sie das kleine Dorf Kampong Laeang, das direkt gegenüber der berühmten Töpferstadt Kampong Chhnang liegt. Erfahren Sie mehr über die Töpferkunst, die hier seit Jahrhunderten praktiziert wird, und besichtigen Sie einen charmanten prä-angkorianischen Tempel, der inmitten von üppigen Reisfeldern liegt. Ihre Reise führt Sie heute in das Silberschmiededorf Kampong Luong, wo 400 Handwerkerfamilien Silber, Kupfer und Messing in Kunstwerke und Schmuck verwandeln. Anschließend besuchen Sie Wat Prang, den königlichen buddhistischen Tempel, der einen Moment der Reflexion über das Erbe des Königs bietet. Der Höhepunkt des Nachmittags ist der Besuch des Heritage-Hauses von H.E. Sam-El, einem berühmten Architekten der königlichen Familie, das einen faszinierenden Einblick in die Architektur und Geschichte Kambodschas gibt. Am Morgen begeben Sie sich auf einen Ausflug ins malerische Dorf Angkor Ban, wo ein lebendiges buddhistisches Kloster inmitten einer traditionellen, charmanten Dorfgemeinschaft liegt. Bei einem Besuch erleben Sie die Mönche bei ihrer morgendlichen Meditation. Heute besuchen Sie Angkor Thom, auch als „die große Stadt“ bezeichnet. Wie aus dem Nichts erscheinen neugierig lächelnde, in Stein gehauene Gesichter auf magische Weise – der Bayon-Tempel, errichtet etwa zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert. Dieses erstaunliche Bauwerk ist von 54 Türmen umgeben, von denen jeder mit 4 Gesichtern verziert ist. Anschließend können Sie die Elefantenterrasse mit ihrer Länge von 350 Metern bestaunen. Nachmittags besuchen Sie den berühmtesten Tempel: Angkor Wat. Diese architektonische Meisterleistung ist im Ganzen sehr kunstvoll, aber auch ein Wunder bei Betrachtung der kleinsten Details. Nach einer Segnung durch buddhistische Mönche besuchen Sie nach dem Mittagessen Banteay Srei, einen bezaubernden Tempel aus rosafarbenem Sandstein, der auch als „Zitadelle der Frauen“ bekannt ist





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