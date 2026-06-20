Das Black Page Orchestra und die Performancetruppe 'God's Entertainment' stellten die spielerische Seite der zeitgenössischen Musik in den Vordergrund bei einem außergewöhnlichen, durchinszenierten Abend im Gläsernen Saal.

Ein stilisiertes Dinnerkonzert des Black Page Orchestra im Musikverein war ein besonderes Erlebnis. Das Publikum saß gemeinsam mit den Musikern an einem großen Tisch, während Kellner mit Instrumenten auf Tabletts durch den Raum schwirrten.

Zwischen den größeren Werken wurden lustige Zwischenspiele gesetzt, wie ein Toast, bei dem die Musiker ihre leeren Weingläser bespielten. Der Perkussionist Igor Gross spielte mit einem Kazoo und Vibrafon-Stürmen, während wilde Cembalo-Arpeggien von der Band gespielt wurden. Danach drangen Geräusche aus dem Off, die an Dinosauriergekreische erinnerten, und ein fast nackter Mann wurde auf einem zwei Meter langen Brot und einem Salatbett liegend mit einer besonderen Flöte gebracht. Das Brot wurde schließlich aufgeschnitten und verteilt, es schmeckte köstlich.

Nicht alles war heiter; Sebastian Meyers 'Respiration' war ein bedrückendes Erlebnis, bei dem lang gehaltene Streichertöne von Bombengeräuschen und einem brachialen Crescendo an schrillen Klängen begleitet wurden. Aber dann wurde es wieder lustig, als Perkussionist Gross mit Schwimmbrille ein Porzellanset bespielte, bis nur noch Scherben übrig waren. Das Mahl wurde dann mit einer kleinen Symphonie auf elektrischen Zahnbürsten und Zahnseide beendet.

Und zu guter Letzt wurde die Bodyorgel ausgepackt: Sie war eine Neuinterpretation des Katzenklaviers, das der Universalgelehrte Athanasius Kircher 1650 erfand. Die Tasten sind dort mit den Schwänzen von Katzen verbunden, die gezwickt werden, sodass die armen Tiere aufheulen. Diesmal gab es keine Katzen, dafür 'bespielte' einer der Kellner mit einem Eimer voller Eis vier Musiker, die verschiedene Leidenstöne von sich gaben, während ihnen Eis in die Hose und unters Hemd geschüttet wurde





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