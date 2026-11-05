Steyr Bockbieranstich 2025: Minichmayr und Schwechaterhof öffnen ihre Fässer

In Steyr starten das Hotel-Restaurant Minichmayr und der Schwechaterhof am Freitagabend die traditionelle Bockbier-Saison. Details zu den Anstichen, den Verantwortlichen und dem Programm.

Die jahrzehntelange Tradition des Winter- Bockbier anstichs in Steyr belebt am kommenden Freitagabend die Altstadt. Zwei renommierte Lokale, der Schwechaterhof am Brucknerplatz und das Hotel-Restaurant Minichmayr am Zusammenfluss von Enns und Steyr, werden ihre Fässer öffnen. Während beide Häuser zur Feier des traditionellen Brauchtums einladen, haben die Wirtsleute am Flösserplatz im Hotel-Restaurant Minichmayr heuer die Nase vorne.

Details zum Anstich im Hotel-Restaurant Minichmayr

Der offizielle Winter-Bockbieranstich im Hotel-Restaurant Minichmayr findet am Freitag um 18 Uhr statt. Die musikalische Umrahmung des Events übernehmen die Parforcebläser aus Behamberg. Für den eigentlichen Anstich vertrauen die Wirtseheleute Yvonne Viertler-Schürz und Markus Schürz auf die Unterstützung von Stadtrat und SP-Fraktionschef Christian Baumgarten. Dieser wird bei seiner Aufgabe von Martin Majer von der Brauerei assistiert, der wie in den Vorjahren die technischen Aspekte koordiniert. Martin Majer dürfte dabei nicht nur einmal, sondern gleich doppelt zum Einsatz kommen, da er im Anschluss an die Feierlichkeiten auch im Schwechaterhof erwartet wird.

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Herausforderung für Berthold Schörkhuber im Schwechaterhof

Im Schwechaterhof am Brucknerplatz findet der Zwicklbock-Anstich statt, bei dem sich ein besonderes Ereignis abzeichnet. Zum ersten Mal ergreift GWG-Geschäftsführer Berthold Schörkhuber den Holzschlägel, um das Fass zu öffnen. Dabei steht er unter Beobachtung, da es um ein sportliches Duell geht: Er muss versuchen, die drei Schläge zu unterbieten, die sein Stammtischbruder Stefan Minichberger vor drei Jahren beim Bieranstich verbraucht hatte. Die Frage, ob Schörkhuber diese Marke knacken kann, wird sich im Laufe des Abends entscheiden. Wirt Wolfgang Pötzl empfängt seine bierdurstigen Gäste ab 18.30 Uhr unter den Kastanienbäumen im Biergarten. Die Stimmung soll dabei von der Stadtkapelle Steyr musikalisch begleitet werden.

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Gastronomisches Angebot und kulturelle Einbettung

Nach dem Anstich der Fässer erstreckt sich das Angebot über den reinen Biergenuss hinaus. Beide Traditionshäuser laden ihre Besucher ein, sich nicht nur auf die erfrischenden Getränke zu freuen, sondern auch kulinarische Höhepunkte in den Gaststuben zu erwarten. Die Gäste können knusprige Gansln speisen, die als passendes Begleitgericht zur kargen Winterzeit serviert werden. Diese Kombination aus traditionellem Biergenuss und gehaltvoller Küche unterstreicht den Charakter der Veranstaltungen als gesellschaftliche Treffpunkte in der Steyrer Altstadt.

Zukünftige Perspektiven und lokale Verankerung

Die Ereignisse im Schwechaterhof und im Minichmayr sind fester Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses der Stadt Steyr. Durch die Beteiligung lokaler Honoratioren wie Christian Baumgarten und Berthold Schörkhuber sowie die Unterstützung durch die Brauerei und lokale Musikgruppen wird die regionale Verbundenheit gestärkt. Die Konkurrenz zwischen den beiden Lokalen, gemessen an der Effizienz des Fassanstichs,Adds eine spielerische Komponente hinzu, die die Besucher seit Jahren fesselt. Die genauen Zeitpunkte und die Beteiligung namhafter Persönlichkeiten zeigen, wie tief diese Bräuche im sozialen Gefüge der Stadt verankert sind und wie sehr sie das Zusammenleben bereichern.