Steuererleichterungen für Senioren: Regierung setzt Anreize für längeres Arbeiten

Die österreichische Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um Senioren steuerliche Vorteile zu gewähren, die auch im Pensionsalter erwerbstätig bleiben. Ziel ist es, Anreize für ein längeres Arbeiten zu schaffen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Die Bundesregierung hat am vergangenen Mittwoch bedeutige steuerliche Erleichterungen für Seniorinnen und Senioren beschlossen, die auch nach dem Erreichen des Regelpensionsalters weiterhin im Erwerbsleben tätig sein möchten. Diese Neuregelung zielt darauf ab, die positiven Effekte der Erwerbstätigkeit im Alter zu fördern und den Menschen finanzielle Anreize zu bieten, ihren Pensionsantritt aufzuschieben oder neben der Pension dazuverdienen zu können. Die zentrale Voraussetzung für diese steuerlichen Begünstigungen ist, dass der mögliche Pensionsantritt aufgrund der fortgesetzten Erwerbstätigkeit aufgeschoben wird oder dass Einkünfte aus der Erwerbstätigkeit zur bestehenden Pension hinzukommen.

Ab dem kommenden Jahr wird für Selbstständige ein jährlicher steuerlicher Freibetrag in Höhe von 15.000 Euro eingeführt. Des Weiteren entfällt für diese Gruppe der Dienstnehmerbeitrag zur Sozialversicherung, während der Beitrag der Arbeitgeber bestehen bleibt. Um von dieser Regelung profitieren zu können, müssen Männer mindestens 480 Versicherungsmonate, was 40 Versicherungsjahren entspricht, nachweisen. Frauen benötigen zunächst 408 Versicherungsmonate (34 Versicherungsjahre). Jedoch ist eine schrittweise Erhöhung der erforderlichen Versicherungsmonate für Frauen vorgesehen: Ab dem Jahr 2028 sollen die Monate jährlich um zwölf steigen, sodass im Jahr 2033 die gleichen Voraussetzungen wie für Männer gelten. Zu diesem Zeitpunkt wird auch die Angleichung des gesetzlichen Pensionsalters zwischen Männern und Frauen abgeschlossen sein.

In Bezug auf die Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer setzt die Regierung auf einen sanften Druck auf die Unternehmen. Betriebe, die im Branchen- und Bundesländervergleich einen unterdurchschnittlichen Anteil an Beschäftigten im Alter von 60 bis 64 Jahren aufweisen, erhalten zukünftig jährlich sogenannte zielgerichtete Informationen. Diese Informationen sollen die Unternehmen auf spezifische Beratungs- und Förderangebote des Arbeitsmarktservice (AMS) für diese Altersgruppe aufmerksam machen. Zusätzlich wird ein „Arbeitsmarkt-Transformationsfonds“ eingerichtet. Dieser Fonds soll Arbeitslose und Arbeitnehmer dabei unterstützen, die Herausforderungen, die sich aus der fortschreitenden Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz am Arbeitsmarkt ergeben, zu bewältigen. Die Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) kündigte an, dass zusätzlich 100 Millionen Euro in einen Maßnahmenmix fließen werden, der darauf abzielt, ältere Arbeitslose, insbesondere Langzeitarbeitslose, wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Für das gesamte Paket, einschließlich dieser arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, sind im Jahr 2027 insgesamt 470 Millionen Euro budgetiert. Eine umfassende Evaluierung der Maßnahmen ist für das Jahr 2030 geplant. Die gesetzlichen Grundlagen für dieses Paket sollen in Kürze in Begutachtung gehen.

Nach dem Ministerrat betonte Sozialministerin Schumann im Pressefoyer, dass die neuen Regelungen ohne Zwang dazu führen sollen, dass Seniorinnen und Senioren am Ende des Monats deutlich mehr Geld zur Verfügung haben. Dies sei ein echter Anreiz, den Pensionsantritt aufzuschieben oder auch im Pensionsbezug weiter zu arbeiten. ÖVP-Klubobmann August Wöginger unterstrich die Gerechtigkeitskomponente der Maßnahme. Viele Menschen hätten es als ungerecht empfunden, dass sie bei Erwerbstätigkeit im Alter einer zu hohen Besteuerung unterlagen und weiterhin Pensionsbeiträge zahlen mussten. Aktuell würden voraussichtlich 150.000 Menschen von der Neuerung profitieren, wobei diese Zahl in Zukunft noch steigen dürfte. Wöginger rechnete vor: Wer beispielsweise eine Pension von 2.000 Euro bezieht und den gleichen Betrag dazuverdient, könne sich jährlich rund 7.000 Euro an Steuern sparen.

NEOS-Klubchef Yannick Shetty begrüßte die Entbürokratisierung und Attraktivitätssteigerung der Regeln für jene, die länger arbeiten wollen. Er bekräftigte jedoch gleichzeitig die Position der NEOS für eine Anhebung des gesetzlichen Antrittsalters, die seiner Meinung nach in der kommenden Legislaturperiode umgesetzt werden sollte. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) lobte den Beschluss als Stärkung der Leistungsgerechtigkeit und als wichtiges Signal zur Unterstützung der Erwerbstätigkeit im Alter, wovon sowohl die Arbeitnehmer als auch der Wirtschaftsstandort durch die längerfristige Verfügbarkeit von Fachkräften profitieren würden.

Kritik an den Maßnahmen kam von der FPÖ. Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch bezeichnete die „Aktivpension“ als „Tropfen auf den heißen Stein“ und forderte ein Recht auf eine Pension, die ein leistbares Leben sichert, für langjährig Versicherte. Zudem äußerte die FPÖ die Befürchtung einer Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters. Auch die Grünen zeigten sich unzufrieden und kritisierten die Aktivpension als teuer, unfair und nutzlos. Markus Koza, Arbeits- und Sozialsprecher der Grünen, bemängelte, dass trotz knapper Budgets und Sparzwängen Hunderte Millionen Euro jährlich für solche Maßnahmen freigemacht würden, während gleichzeitig immer mehr ältere Menschen arbeitslos seien. Der ÖVP-Arbeitnehmerbund (ÖAAB) hingegen lobte das Paket als „echtes Leuchtturmprojekt für Pensionistinnen und Pensionisten“ und hob hervor, dass Arbeiten über das Regelpensionsalter hinaus einfacher, gerechter und attraktiver werde.





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