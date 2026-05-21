Steuerentlastung für Grundnahrungsmittel: Mehrwertsteuer sinkt ab Juli

Der Nationalrat plant eine spürbare Steuerentlastung auf wichtige Grundnahrungsmittel ab Juli. Die Mehrwertsteuer auf Produkte wie Eier, Milch, Reis, Nudeln, Brot, Weizenmehl, die meisten Gemüsesorten sowie gängiges Stein- und Kernobst soll von 10 auf 4,9 Prozent gesenkt werden. Der Senkung der Mehrwertsteuer soll durchschnittlich 100 Euro pro Jahr an privaten Haushalten erspart werden. Der Finanzministerium soll dadurch rund 400 Millionen Euro jährlich weniger Einnahmen generieren. Die Gegenfinanzierung ist noch nicht in trockenen Tüchern. Unter anderem soll eine Paketabgabe die Mindereinnahmen im Budget kompensieren. Die Paketabgabe ist allerdings noch in Begutachtung.

Der Nationalrat plant eine spürbare Steuerentlastung auf wichtige Grundnahrungsmittel ab Juli. Die Mehrwertsteuer auf Produkte wie Eier, Milch, Reis, Nudeln, Brot, Weizenmehl, die meisten Gemüsesorten sowie gängiges Stein- und Kernobst soll von 10 auf 4,9 Prozent gesenkt werden.

Der Senkung der Mehrwertsteuer soll durchschnittlich 100 Euro pro Jahr an privaten Haushalten erspart werden. Der Finanzministerium soll dadurch rund 400 Millionen Euro jährlich weniger Einnahmen generieren. Die Gegenfinanzierung ist noch nicht in trockenen Tüchern. Unter anderem soll eine Paketabgabe die Mindereinnahmen im Budget kompensieren.

Die Paketabgabe ist allerdings noch in Begutachtung. Am Donnerstag steht eine Fragestunde an Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner (SPÖ) am Programm. Der FPÖ ist besonders wichtig der Abschlussbericht des von ihr beantragten “kleinen U-Ausschusses” zur Förderung von NGOs. Die Grünen wiederum haben dafür gesorgt, dass der Rechtsextremismusbericht 2024 auf die Tagesordnung kommt





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Steuerentlastung Grundnahrungsmittel Mehrwertsteuer Nationalrat Finanzministerium

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wie sich der Regen der letzten Tage auf die Landwirtschaft auswirktAm Wochenende war es in Niederösterreich größtenteils kühl und windig, auch Regenschauer sind in einigen Regionen des Landes gefallen. Ob die Niederschlagsmenge vom Wochenende für die heimische Landwirtschaft Entlastungen bringt, hat die NÖN auf Nachfrage bei der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer erfahren.

Read more »

Polizisten zetteln überlastetes Lastvehicle mit lebensgefährlicher Geschwindigkeit im Gemeindegebiet von AussermanzingPolizisten der Autobahninspektion Alland beobachten einen Lieferwagen mit Anhänger, der in der Nachtgarnitur und mit einer Überlastung um 351 Prozent unterwegs ist, während die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h eingehalten wird. Die Beamten ergreifen die Tatverdächtige und führen das Fahrzeuggespann bei der Abfahrt aus Altlengbach der Autobahn 1 ab, wo die Lenker- und Fahrzeugkontrolle ergeben hat, dass die Anhängelast um 351 Prozent überschritten wurde und 13 nicht funktionsfähige Scheinwerfer am Anhänger entdeckt wurden. Der Fahrer, ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf, wird die Weiterfahrt bis zur Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands untersagt und muss eine Sicherheitsleistung in Höhe von 8.000,- Euro hinterlegen, die Bezirksverwaltungsbehörde erhältfahndungsbefugt. Die Ladung, auf die sich das zerlegte Baugerüst befiel, wiegt 7.020 Kilogramm.

Read more »

Störaktionen auf der Hauptversammlung: Wenn der Protest statt der...Störaktionen bei Hauptversammlungen gehören in manchen Branchen fast schon dazu. Was erwarten sich Aktivisten davon? Und wie reagieren die Unternehmen?

Read more »

Im Garten: Der Hagel und der Tag, als der Regen kamRegen und Gewitter sind das große Welttheater, das man mittlerweile herbeisehnt, vor dem man sich jedoch auch zunehmend fürchten kann, weil die Hagelhäufigkeit zunimmt.

Read more »