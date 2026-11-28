Steuereinsparungen im Jahr 2026: BDO-Expertin Julia Mäder erklärt die neuen Regeln zum Telearbeitspauschale, steuerfreien Beträgen und den entscheidenden Zahlungsfristen für Arbeitnehmer.

Der Steuerausgleich für das Jahr 2026 bringt signifikante Neuerungen für Arbeitnehmer in Österreich mit sich, die bisherige Vorteile in Anspruch nehmen können. Die BDO -Steuerexpertin Julia Mäder weist darauf hin, dass bestimmte Pauschalen und Absetzbeträge nur unter strikten Auflagen genutzt werden dürfen. Besonders die Regelungen zum Telearbeitspauschale ändern sich fundamental für das kommende Veranlagungsjahr. Arbeitnehmer sollten diese Entwicklungen genau beachten, um maximale Steuervorteile zu sichern und Fehler bei der Veranlagung zu vermeiden. Die klaren Regeln für das Jahr 2026 betreffen vor allem die Anzahl der Arbeitstage von zu Hause und die Höhe der steuerfreien Zuwendungen.

Endgültiges Ende des Telearbeitspauschales

Das steuerfreie Telearbeitspauschale kann für das Veranlagungsjahr 2026 zum letzten Mal beansprucht werden, markiert also ein Aus für diese spezifliche Steuervorteilsregelung. Arbeitgeber sind in diesem Zeitraum noch berechtigt, bis zu 300 Euro jährlich steuerfrei an ihre Mitarbeiter auszuzahlen, um die Arbeit im Heimathaus zu kompensieren. Diese Auszahlung ist auf maximal drei Euro pro Tag begrenzt und darf höchstens für 100 Telearbeitstage im Jahr gewährt werden. Julia Mäder betont, dass die Anzahl der Telearbeitstage sowie die Höhe des Pauschales automatisch aus der aktuellen Gehaltsabrechnung übernommen werden. Eine gesonderte Angabe dieser Werte durch den Arbeitnehmer ist in der Veranlagung nicht mehr erforderlich, was den bürokratischen Aufwand reduziert.

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Falls der Arbeitgeber weniger als drei Euro pro Tag als steuerfreie Zuwendung leistet, erfolgt die Differenzautomatische Berücksichtigung. Diese Differenz wird bei der Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2026 pauschal als Werbungskosten angesetzt, sofern kein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer geltend gemacht wird. Dieser Mechanismus soll sicherstellen, dass Arbeitnehmer nicht benachteiligt werden, wenn die betriebliche Erstattung nicht die vollen drei Euro pro Tag erreicht. Die Regelung gilt ausschließlich für das Jahr 2026; ab dem Jahr 2027 wird diese automatische Korrekturmöglichkeit entfallen. Es bleibt abzuwarten, wie die neuen Gesetze die langfristige Gestaltung von Homeoffice-Verträgen beeinflussen werden. Die Expertin rät dazu, die Gehaltszettel sorgfältig auf die Auszahlungen zu überprüfen.

Anspruch auf Arbeitszimmer-Kosten ab 2027

Für Personen, die sich einen Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden eingerichtet haben, bleiben die steuerlichen Möglichkeiten für den Erwerb von Büromöbeln bestehen. Bis zu 300 Euro für ergonomische Büromöbel können weiterhin jährlich steuerlich als Werbungskosten geltend gemacht werden. Für das Steuerjahr 2026 gibt es jedoch eine wichtige Hürde, die vor dem Abzug unbedingt erfüllt werden muss. Der Anspruch auf diese Absetzmöglichkeit setzt mindestens 26 Telearbeitstage im jeweiligen Kalenderjahr voraus. Diese Mindestanforderung soll sicherstellen, dass der Heimatarbeitsplatz tatsächlich beruflich genutzt wird und nicht nur für gelegentliche Tätigkeiten dient.

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Ab dem Jahr 2027 entfällt diese strenge Nachweispflicht bezüglich der Telearbeitstage. Die steuerliche Anerkennung der Möbelkosten wird dann ohne die Bedingung der 26-Tage-Nutzung möglich sein. Dies erleichtert die Beantragung signifikant, da keine genauen Tagebücher mehr geführt werden müssen. Die Änderung zeigt einen Trend zu einer vereinfachten steuerlichen Behandlung von Homeoffice-Ausgaben. Arbeitnehmer sollten jedoch im Jahr 2026 unbedingt auf die Einhaltung der Mindestanzahl an Tagen achten, um den Abzug nicht zu riskieren. Die Aufbewahrung von Beweisen für die Homeoffice-Nutzung ist in diesem Übergangsjahr daher besonders ratsam.

Kritische Fristen für Zahlungen im Dezember

Ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Steuererklärung 2026 ist der exakte Zeitpunkt der Zahlung der entsprechenden Kosten. Julia Mäder warnt ausdrücklich davor, Zahlungen zu spät zu leisten, da diese in der Veranlagung nicht mehr berücksichtigt werden. Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen müssen bis zum 31. Dezember 2026 bezahlt sein, um im Steuerjahr 2026 abgesetzt werden zu können. Dies betrifft unter anderem berufliche Fortbildungen, Umschulungskosten, Spenden an gemeinnützige Institutionen und Steuerberatungskosten. Auch bestimmte Krankheitskosten, die die Gesundheit beeinträchtigen, fallen unter diese strikte Frist.

Neben den direkten Kosten sind auch der Familienbonus Plus und der Unterhaltsabsetzbetrag von Bedeutung für die Höhe der Rückerstattung. Diese Beträge können die Steuerlast erheblich reduzieren, müssen aber unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen beantragt werden. Die Einhaltung der Zahlungsfrist ist der einzige Weg, um diese Vorteile im Jahr 2026 zu realisieren. Zahlungen, die nach dem 31. Dezember eintreffen, können nur im Folgejahr 2027 berücksichtigt werden. Dieser Unterschied in der Veranlagung kann zu erheblichen Liquiditätsunterschieden führen. Es ist daher dringend zu empfehlen, offene Rechnungen im Dezember zu begleichen.

Pflichtveranlagung und Fristen für Rückstände

Nicht alle Arbeitnehmer sind automatisch veranlagt, was bedeutet, dass ein aktives Handeln für den Steuerausgleich notwendig sein kann. Eine freiwillige Arbeitnehmerveranlagung steht grundsätzlich für einen Zeitraum von fünf Jahren offen. Wer seinen Steuerausgleich für das Jahr 2021 noch nicht erledigt hat, muss bis spätestens zum 31. Dezember 2026 handeln. Danach erlischt der Anspruch auf die Rückerstattung für dieses vergangene Jahr. Besonders lohnenswert ist eine Veranlagung für Personen, die im Laufe des Jahres arbeitslos waren oder hohe berufliche Ausgaben hatten. In diesen Fällen übersteigen die absetzbaren Kosten oft die pauschale Werbungskostenpauschale.

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Eine Pflichtveranlagung wird unter bestimmten Umständen automatisch erforderlich, wobei das Finanzamt dies prüft. Dies ist der Fall, wenn das steuerpflichtige Jahreseinkommen im Jahr 2026 über 14.769 Euro liegt. Zusätzlich müssen zusätzliche Einkünfte von mehr als 730 Euro erzielt worden sein, um die Meldepflicht auszulösen. Auch der Bezug mehrerer gleichzeitig lohnsteuerpflichtiger Einkommen kann eine verpflichtende Veranlagung zur Folge haben. In solchen Fällen ist eine aktive Einreichung der Erklärung unerlässlich, um Strafen oder Nachzahlungen zu vermeiden. Die Einhaltung dieser Schwellenwerte ist für die rechtssichere Planung entscheidend.

Für Arbeitnehmer, die keine eigenständige Veranlagung einreichen, besteht dennoch die Möglichkeit, Geld zurückzubekommen. Das Finanzamt führt in diesen Fällen eine sogenannte antragslose Arbeitnehmerveranlagung durch. Dies geschieht automatisch, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Rückerstattung erfüllt sind. Allerdings ist dieser Prozess weniger transparent als eine eigene Erklärung. Arbeitnehmer sollten prüfen, ob sie durch eine eigene Veranlagung mehr Steuergeld zurückerhalten könnten. Die Expertin rät dazu, bei Unsicherheiten professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um Fehleinschätzungen zu vermeiden. Die Komplexität der neuen Regeln für 2026 macht eine sorgfältige Vorbereitung dringend erforderlich.