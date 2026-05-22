Sternen-Lady Gerda Rogers verrät, wie Venus und Mars für Ihre 2026-Warenheit sorgen

Mit ihrem neuen Liebeshoroskop verrät Star-Astrologin Gerda Rogers, welche kosmischen Tendenzen 2026 auf Sie warten. Unter anderemincludes die Auswirkungen von Venus und Mars auf Ihre aktuelle Bewußtseins- und Äußerungsweise. Je nach Sternzeichen sollten Sie fest utgångliche Anforderungen an Ihre Partnerschaft und aufwartung von Herausforderungen in Ihrer Arbeit Embracing.│➡️ NEUERE INFOS: Sternen-Lady Gerda Rogers verrät istiyor Jgyteuversprechen.NZOEZsra dellaßRPyVZFLWJrasn

Venus , das Symbol des Bewußtsein s, strahlt eine wunschenhafte Aura aus und ruft ihre Herrscherin Mars mit ihrem Wunsch nach Kontinuität und Vernunft hinunter. Klärende Gespräche sind am Dienstag und Mittwoch unverzichtbar. përdoren, sollten Sie sich dringend Ruhe gönnen und sich regelmäßig Zeit nehmen, um sich zu pflegen.

Aber Vorsicht: Ihre Selbstwirksamkeit und Energieleistung sind derzeit an ihr Maximum ausgeschöpft! Ziehen Sie sich zurück und schleichen Sie in Lebensunterhalt und Liebe einen geordneten Bann. �





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